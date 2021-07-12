ألعاب الأولمبياد - التنس.. لعبة الملوك والنبلاء

رياضة التنس هي إحدى الألعاب الأولمبية والمقرر أن تقام منافساتها في أولمبياد طوكيو بمشاركة مصرية.

ويستعرض لكم FilGoal.com الألعاب الأولمبية ويشرح طريقة لعبها.

رغم صعوبة ممارسة التنس إلا أنها تتمتع بشعبية هائلة في أغلب أنحاء العالم.

الملعب:

يُلعَب التنس على 3 أنواع مختلفة من الأرضيات:

الأرضية الصلبة: وفيها تكون الكرة سريعة للغاية.

الأرضية العشبية: وهي الأشهر لكثير من المتابعين بسبب بطولة ويمبلدون.

الأرضية الترابية: وهي الأصعب بسبب التأثير على سرعة الكرة واتجاهها.

أهم الأحداث

في التنس 4 بطولات سنوية رئيسية هي الأقوى على الإطلاق، ويُطلق عليها "الجراند سلام" أو البطولات الأربع الكبرى.

أستراليا وأمريكا المفتوحة وتقام على الأراضي الصلبة، ورولان جاروس على الأراضي الترابية، وويمبلدون على الأراضي العشبية.

الجوائز المالية لبطولات الجراند سلام هي الأكبر كما أن مجموع نقاطها 2000 نقطة في التصنيف الدولي.

قوانين اللعبة

للفوز بنقطة في التنس عليك إسقاط الكرة داخل ملعب خصمك مع ارتدادها من الأرض مرتين، والخط داخل الملعب، إذا لمسته الكرة تعتبر الكرة سليمة.

تتكون المباراة من مجموعات، والمجموعة تتكون من أشواط، والشوط يتكون من نقاط.

حتى تفوز بمباراة في الجراند سلام تحتاج للفوز بـ3 مجموعات

لكن في بقية البطولات تُحسَم المباراة بمجموعتين فقط.

بينما في منافسات السيدات بالفيصل مجموعتين دائمًا بمختلف البطولات.

لكن كيف تفوز بالمجموعة؟

عليك الفوز بـ 6 أشواط بشرط أن تتفوق على منافسك بفارق شوطين على الأقل، لا يمكن أن تُحسَم مجموعة بنتيجة 6-5.

إذا وصل التعادل 6-6 في الأشواط، يُلعَب شوط كسر التعادل الذي يتبادل فيه الطرفان الإرسال.

هذا ينقلنا إلى الشوط، كيف يُحسَم؟

النقطة الأولى تُعرَف بـ 15، والثانية بـ 30، والثالثة بـ 40، والرابعة تعني الفوز بالشوط، ولكن بشرط: ألا يكون الطرفان متعادلين 40-40، في حال التعادل، يجب الفوز بنقطتين متتاليتين لحسم الشوط.

حالة نادرة ومثيرة

في حال التعادل 2-2 في المجموعات، والتعادل 6-6 بأشواط المجموعة الخامسة، ماذا يحدث؟

وقتها لا يوجد شوط لكسر التعادل، بل تستمر الأشواط بنظامها العادي

وذلك يعني أن المجموعة الأخيرة قد تنتهي بنتيجة 20-18 مثلا

ليس هناك سقف.

ستستمر المباراة لأيام إن تطلب الأمر حتى يفوز لاعب بشوطين متتاليين، إذا انتهى اليوم، تُستكمَل المباراة في اليوم التالي، وهكذا.

الإرسال

العنصر الأهم في مهارات التنس هو الإرسال، لأنه يحكم المباريات.

في كل شوط يحصل اللاعب على الإرسال وهو ما يعطيه الأفضلية في بداية الهجمة.

مبدئيًا، يُفترَض من اللاعب الحفاظ على شوط إرساله، ومحاولة كسر الإرسال في شوط منافسه.

الإرسال يتم عن طريق ضرب الكرة في مربع الإرسال بملعب المنافس.

لو جاء الإرسال الأول خاطئًا، يُنفّذ مرة أخرى، ولو جاء خاطئًا أيضا يعتبر خطأ مزدوجًا وبالتالي نقطة للمنافس.

السلوك

في التنس تُحرّم بعض السلوكيات، مثل كسر المضرب أو التأخر في الإرسال أو الاعتراض على الحكم أو السباب بصوت واضح.

جميعها مخالفات تتراوح عقوبتها بين التحذير وخسارة نقطة أو شوط أو المباراة بالكامل.

وفي التنس حكم كرسي رئيسي يجلس أعلى الشبكة، يعاونه 6 حكام خط، 3 في كل جانب، ليرصدوا خروج الكرة.

كما تتواجد التكنولوجيا متمثلة في تقنية عين الصقر، وهي نظام حديث لكشف مكان سقوط الكرة، ويتم اللجوء لـ عين الصقر بطلب من اللاعب.

لكل لاعب الحق في طلب عين الصقر لعدد غير محدود من المرات بشرط ألا يخطئ في تحديه أكثر من 3 مرات.

في الملاعب الترابية ينزل حكم الكرسي لمراجعة بصمة الكرة بناءً على طلب اللاعب.

الفئات

ويُلعَب التنس بشكل فردي، أو زوجي، أو زوجي مختلط.

وفي أولمبياد طوكيو تشارك مصر لأول مرة في تاريخها، ميار شريف في منافسات السيدات، محمد صفوت في منافسات الرجال.

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