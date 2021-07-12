في بيان.. الاتحاد الإنجليزي يدين العنصرية ضد ثلاثي المنتخب

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 14:07

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - بوكايو ساكا

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التعليقات العنصرية التي طالت نجوم منتخب إنجلترا عقب خسارة لقب يورو 2020 أمام نظيره الإيطالي بسبب ركلات الترجيح.

وخسر منتخب إنجلترا نهائي يورو 2020 على أرضه وبين جماهيره في ملعب ويمبلي، بالهزيمة أمام إيطاليا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.(طالع التفاصيل)

ونشر الاتحاد الإنجليزي بيانا جاء على النحو التالي:-

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"يدين رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الانتهاكات العنصرية التي استهدفت جادون سانشو وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا بعد الهزيمة في نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا".

"أضاع اللاعبون الثلاثة ركلات ترجيح في الخسارة أمام إيطاليا وتم استهدافهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة".

"تحقق شرطة العاصمة في الانتهاكات وشددت على أنه لن يتم التسامح معها".

"أي شخص يفعل مثل هذا السلوك المثير للاشمئزاز غير مرحب به في صفوف مشجعي المنتخب الإنجليزي".

"سنفعل كل ما في وسعنا لدعم اللاعبين المتضررين، ونطالب بأشد العقوبات الممكنة لأي شخص فعل ذلك".

"سنواصل بذل كل ما في وسعنا للقضاء على العنصرية في لعبة كرة القدم، لكننا نناشد الحكومة بسرعة التحرك وإصدار التشريع المناسب حتى يكون لهذا الانتهاك عواقب حقيقية في الحياة".

"تحتاج شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تصعيد الإجراءات لحظر المنتهكين من منصاتهم، وجمع الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى الملاحقة القضائية وجعل منصاتهم خالية من هذه الإساءات البغيضة".

من جهته، وصف رئيس الوزراء بوريس جونسون الإساءات العنصرية بأنها مروعة.

وقال: "هذا الفريق الإنجليزي يستحق الإشادة به كأبطال، وعدم التعرض للعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "يجب أن يخجل المسؤولون عن هذه الانتهاكات المروعة من أنفسهم".

واستعادت إيطاليا اللقب القاري بعد غياب 53 عاما بينما خسرت إنجلترا أول نهائي لها في البطولة.

وبذلك أصبح رصيد إيطاليا لقبين مثل فرنسا بينما الرقم القياسي من نصيب ألمانيا وإسبانيا بثلاثة تتويجات.

إنجلترا إيطاليا يورو 2020
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