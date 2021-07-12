الأهداف العكسية وسيطرة رونالدو والتسديدات البعيدة.. أرقام قياسية تحطمت في يورو 2020

انتهت النسخة الحالية من يورو 2020 بفوز المنتخب الإيطالي باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح.

لقب هو الأول للأتزوري منذ 53 عاما وهو أكبر عدد من السنوات فاصل بين لقبين.

نستعرض معا أبرز الأرقام القياسية في هذه النسخة من اليورو.

-لأول مرة في تاريخ اليورو يكون أول أهداف البطولة هدف عكسي بعد تسجيل ميريح ديميرال في شباك تركيا بالخطأ امام إيطاليا

-ثلاثية إيطاليا أمام تركيا جعلته أكبر فارق أهداف يحدث في مباراة افتتاحية طوال تاريخ اليورو.

-بعد نزوله بديلا أمام روسيا، أصبح توماس مونييه ظهير بلجيكا أول بديل يسجل في الشوط الأول طوال تاريخ اليورو.

-نجحت إنجلترا في الفوز بالمباراة الافتتاحية لليورو للمرة الأولى في تاريخها.

- بعمر 37 عامًا و321 يوم أصبح جوران بانديف ثاني أكبر لاعب يسجل في تاريخ بطولات اليورو بعد إيفيكا فاستيك لاعب النمسا أمام بولندا عام 2008 (38 عام و257 يوم)

- بمسافة 45.5 مترًا، هدف باتريك شيك في شباك استكلندا هو أبعد هدف يتم تسجيله في تاريخ بطولات اليورو منذ أن بدأت شركة أوبتا بتحليل هذه البيانات عام 1980.

- هدف تشيزني العكسي في مرماه مع الدقيقة 18 هو أسرع هدف عكسي في تاريخ بطولات اليورو وأول هدف عكسي من حارس مرمى

-تم تسجيل 11 هدف عكسي في يورو 2020 وهو أكثر من عدد الأهداف العكسية التي تم تسجيلها طوال تاريخ البطولة منذ 1960 (9 أهداف).

- كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ اليورو يشارك في خمس نسخ، رونالدو أكثر اللاعبين مشاركةً في البطولة برصيد 21 مشاركة. كاسياس تواجد في قائمة إسبانيا 5 مرات ولكنه لم يشارك في نسختين.

-رونالدو تربع على عرش صدارة هدفي اليورو عبر التاريخ برصيد 14 هدفا

- رونالدو أصبح أكثر من سجل ثنائيات في تاريخ اليورو برصيد أربع ثنائيات بعد فك الشراكة مع جيرد مولر وبلاتيني وڤولر وروني.

- كريستيانو رونالدو أصبح أكثر اللاعبين فوزًا مع منتخب بلاده في تاريخ اليورو بـ12 انتصارا.

-عادل كريستيانو رونالدو رقم علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخبات برصيد 109 هدف.

- مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية كانت أول مباراة في تاريخ اليورو يهدر فيها كلا المنتخبين ضربة جزاء.

- بعد 82 ثانية، سجل السويدي فوريسبيرج ثاني أسرع هدف في تاريخ اليورو أمام بولندا بعد دميتري كيرتشينكو الذي سجل لروسيا أمام اليونان عام 2004 بعد دقيقة و5 ثواني.

- هدف بيدري العكسي أمام كرواتيا هو أبعد هدف عكسي في تاريخ البطولة بمسافة 45 متر عن المرمى، أول هدف عكسي أيضًا من خارج منطقة الجزاء طوال تاريخ البطولة.

-إنجلترا نجحت في الفوز بمباراة إقصائية خلال الوقت الأصلي للمرة الأولى في تاريخ اليورو.

-سجل لاعبو إنجلترا أربعة أهداف في مباراة إقصائية للمرة الأولى في بطولة كبرى منذ نهائي كأس العالم 1966.

-منتخب إنجلترا هو أول منتخب ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أول خمس مباريات من اليورو.

-منتخب إسبانيا أصبح أول من يسجل خمسة أهداف في مباراتين متتاليتين طوال تاريخ اليورو.

-بعمر 17 عاما و246 يوما، أصبح البولندي كاسبر كوزلوفسكي أصغر من يشارك في مباراة لليورو طوال تاريخه.

-تم تسجيل 18 هدفا يوم 23 يونيو في دوري المجموعات وهو أكثر عدد من الأهداف يسجل في يوم واحد طوال تاريخ اليورو.



























































-في 28 يونيو، تم تسجيل 14 هدفا في مباراتين ليكون أكثر يوم يشهد تسجيل عدد أهداف في الأدوار الإقصائية لليورو.

-بعمر 36 عاما و331 يوم، أصبح جورجيو كيليني أكبر لاعب يفوز باليورو في تاريخه.

-بعمر 34 عاما و71 يوم، أصبح ليوناردو بونوتشي أكبر لاعب يسجل هدف في نهائي اليورو.

-هدف لوك شاو أمام إيطاليا بعد دقيقة و56 ثانية هو أسرع هدف يتم تسجيله في تاريخ النهائي.

-تم تسجيل 142 هدف في نسخة 2020 وهو أكبر عدد من الأهداف يتم تسجيله في اليورو بمعدل 2.78 هدف في المباراة.

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