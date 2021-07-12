صدق أو لا تصدق.. الفائز بكوبا أمريكا نال أقل من الأخير في اليورو

نعم هي حقيقة، شتان الفارق بين الجوائز المالية لبطولة يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021، المسابقة القارية الأوروبية حققت عائدات مالية تفوق كثيرا نظيرتها اللاتينية.

إجمالا، وبعد استعادتها للقب غائب منذ 28 عاما، حصدت الأرجنتين 6.5 ملايين دولار نظير تتويجها بكوبا أمريكا 2021، بعدما أسقطت غريمها اللدود منتخب البرازيل بهدف أنخيل دي ماريا.

بينما نالت البرازيل الوصيفة ومستضيفة البطولة 3.5 ملايين دولار.

في المقابل، حصلت إيطاليا بطلة يورو 2020 على 34 مليون يورو، بينما اقتنصت إنجلترا الوصيفة 30.25 مليون يورو.

حتى المنتخبان الأخيران في ترتيب المنتخبات الـ24 المشاركة في اليورو، نالا أكثر من الأرجنتين بطلة أمريكا الجنوبية!

حصلت كل من تركيا ومقدونيا الشمالية على 9.25 مليون يورو.

إجمالي الجوائز المالية للمنتخبات في كوبا أمريكا بلغ 19.5 مليون دولار (16.5 مليون يورو تقريبا).

بينما جوائز يورو 2020 بلغ مجموعها 371 مليون يورو.

22 ضعفا تقريبا.