ردا على كين.. جريليش: طلبت التسديد في ركلات الترجيح

رد جاك جريليش لاعب إنجلترا على روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق الذي زعم فيه أن الأول لم يرغب في تسديد ركلة ترجيح أمام إيطاليا يوم الأحد في نهائي يورو 2020.

ولم يسدد جريليش أيا من ركلات إنجلترا الخمس التي أهدر فيها ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكو لتفوز إيطاليا باللقب القاري.

وقال كين عبر شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة:"لو أنت جريليش أو رحيم ستيرلينج، لا يمكنك الجلوس وتجعل لاعبا صغيرا (في إشارة لساكا) يسدد ركلة ترجيح بدلا منك".

ورد عليه جريليش عبر تويتر "قلت أريد تسديد ركلة".

I said I wanted to take one!!!! The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV — Jack Grealish (@JackGrealish) July 12, 2021

وواصل "المدرب اتخذ قرارات صحيحة كثيرة خلال البطولة وفي النهائي أيضا".

ثم استدرك "لكني لن أدع أشخاصا يقولون إنني لم أرغب في تسديد ركلة، بل العكس حدث".

وسجل هاري كين وهاري ماجواير ركلتيهما بنجاح قبل أن تهدر إنجلترا 3 ركلات لتخسر النهائي في ويمبلي بلندن.