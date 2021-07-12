ردا على كين.. جريليش: طلبت التسديد في ركلات الترجيح

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 13:06

كتب : FilGoal

جاك جريليش وجاريث ساوثجيت - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

رد جاك جريليش لاعب إنجلترا على روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق الذي زعم فيه أن الأول لم يرغب في تسديد ركلة ترجيح أمام إيطاليا يوم الأحد في نهائي يورو 2020.

ولم يسدد جريليش أيا من ركلات إنجلترا الخمس التي أهدر فيها ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكو لتفوز إيطاليا باللقب القاري.

وقال كين عبر شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة:"لو أنت جريليش أو رحيم ستيرلينج، لا يمكنك الجلوس وتجعل لاعبا صغيرا (في إشارة لساكا) يسدد ركلة ترجيح بدلا منك".

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ورد عليه جريليش عبر تويتر "قلت أريد تسديد ركلة".

وواصل "المدرب اتخذ قرارات صحيحة كثيرة خلال البطولة وفي النهائي أيضا".

ثم استدرك "لكني لن أدع أشخاصا يقولون إنني لم أرغب في تسديد ركلة، بل العكس حدث".

وسجل هاري كين وهاري ماجواير ركلتيهما بنجاح قبل أن تهدر إنجلترا 3 ركلات لتخسر النهائي في ويمبلي بلندن.

إيطاليا إنجلترا يورو 2020 جريليش
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