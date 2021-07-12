ساوثجيت: أريد الذهاب مع إنجلترا إلى قطر وسنتعلم مما حدث في النهائي

ظهر جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي فخورا بلاعبيه رغم خسارة المباراة النهائية لليورو أمام إيطاليا مشيرا لأن الجميع بذل أقصى ما في وسعه.

وخسرت إنجلترا نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأجاب ساوثجيت عن سؤال حول إمكانية توقيع عقد جديد قائلا: "لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتفكير في الأمر، يجب أن نتأهل لكأس العالم. أحتاج إلى بعض الراحة بعد ما حدث في يورو 2020".

وأضاف "إن قيادة منتخب بلادك في هذه البطولات له أثره، لا أريد الالتزام بشيء أكثر مما ينبغي. إنه ليس أمرا ماليا، بما أنني أجلس هنا اليوم فأنا أرغب في اصطحاب هذا الفريق إلى قطر".

وعن سوء المعاملة التي تعرض لها اللاعبون بعد النهائي قال: "لا أتحدث عن كل شيء ولكن أول أفكاري هذا الصباح كانت مع الأولاد الذين قاموا بعمل جيد، كان لديهم روح جماعية عظيمة وجمعوا بلادنا معا. إذا تعرض بعضهم للإساءة فها أمر لا يغتفر، بعض هذه الإساءات كانت من الخارج حسبما تم إخبارنا ولكن البعض كان من الداخل أيضا. لقد كنا الشيء الذي تجمع حوله الجميع في البلاد وفي النهاية شعرنا بالطاقة والإيجابية من الجماهير وأنا فخور للغاية بذلك".

وكان الثلاثي بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجادون سانشو قد تعرضوا لإساءات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إهدارهم لركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وتابع حول ما يمكن تعلمه من النهائي "كمدرب، أنت دائما تتعلم. لقد تمكنت الآن من إدارة بعض أكبر المباريات في كرة القدم العالمية، الأمور تكون صعبة دائما وقد لا تفهمها بشكل صحيح في بعض الأوقات. في بعض الوقت تفوز رغم القرارات الخاطئة، هذا أيضا جزء من التعلم".

واستكمل "ستتعلم دائما وهذا لن ينتهي أبدا، أنا بحاجة لمشاهدة المباراة مرة أخرى فلقد حدث الكثير خلال تلك الساعتين".

وعن بيكفورد، قال ساوجيت: "أعتقد أنه قدم بطولة رائعة وهناك العديد من اللاعبين المتواجدين في هذه الفئة معنا، لقد كان مركزه موضع تساؤل ولكنه ساعدنا بشكل كبير".

بيكفورد حافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات من أصل سبع في اليورو وتصدى لركلتي ترجيح أمام إيطاليا في النهائي.

واستطرد ساوثجيت عن النهائي "لقد مررنا بعديد الصعوبات خلال البطولة، هزمنا ألمانيا ولعبنا أمام إيطاليا التي لم تهزم في 33 مباراة. حتى لو خسرنا فلقد لعبنا بشكل جيد. لقد اخترنا فريقنا للعب على مشاكل إيطاليا ولقد نجحت بالفعل في الشوط الأول، بعد ذلك لعبوا بمهاجم وهمي وكان الأمر صعبا علينا. لم نصنع العدد الكافي من الفرص ولكن هناك العديد من الأشياء التي يجب النظر لها بعد مشاهدة المباراة كاملة مرة أخرى".

وأتم "لقد كانت فترة طويلة صعبة في غرفة خلع الملابس بعد المباراة وذهب اللاعبون بعد ذلك لمقابلة عائلاتهم وتم إخباري أنهم قضوا ليلة لطيفة، أريد أن أشكرهم على ما قدموه. لقد كان من دواعي سروري العمل معهم، أنا ممتن لهم وأعرف أن البلاد كذلك أيضا. إنهم بحاجة إلى الراحة الآن.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي كان قد نجح في الوصول للمباراة النهائية في اليورو للمرة الأولى في تاريخه.

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