مدافع مصر للمقاصة: الحكم لم يراجع هدف الأهلي الأول.. هناك خطأ على شريف

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 12:14

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الأهلي

قال أحمد مودي مدافع مصر للمقاصة إن الحكم أخطأ باحتساب هدف الأهلي الأول في لقاء الناديين يوم الأحد الذي حسمه الأخير بنتيجة 4-1 في الدوري المصري الممتاز.

وصرح مودي عبر قناة صدى البلد "هدف التعادل خطأ صريح على محمد شريف".

وأضاف "منعني من الارتقاء للعب الكرة. تحدثت مع الحكم وقالي لي سيعود للفيديو".

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وأتم "لم يعد الحكم للفيديو للتأكد من صحة القرار".

وسجل مودي هدف مصر للمقاصة في الدقيقة 34 قبل أن يعادل شريف النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 39.

وأحرز شريف هدفين إضافيين وسجل محمد مجدي "أفشة" ليفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

وعزز الأهلي موقعه في وصافة الدوري مبتعدا بعشر نقاط عن الزمالك المتصدر.

وللأهلي 4 مباريات مؤجلة في البطولة.

أحمد مودي مصر للمقاصة الأهلي الدوري المصري
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