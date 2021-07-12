HUAWEI Band 6... "الباند" الوحيد بكافة التمارين الرياضية وميزة SpO2 طوال اليوم

96 تمرينا، ومراقبة مستمرة لمستويات الأكسجين في الدم SpO 2 ، وعمر بطارية طويل الأمد

أطلقت هواوي مؤخراً أحدث إصداراتها في سوق الأجهزة القابلة للإرتداء وهو سوار HUAWEI Band 6 الذكي، والذي يتميز تقنيات مراقبة طوال اليوم لمستويات الأكسجين في الدم SpO 2 وشاشة كبيرة وعمر بطارية طويل الأمد يصل إلى أسبوعين. واعتبر البعض هذا السوار كالاختيار المثالي للشباب والرياضيين وخبراء اللياقة البدنية، حيث تتوافق مع الهواتف الذكية التي تعمل على أنظمة iOs وِAndoid.

مدربك الخاص

يتضمن السوار أيضاً 96 وضعًا للتمرين، بالإضافة لإمكانية التتبع التلقائي للتمرينات. ويوفر السوار أيضاً ميزات أخرى مثل التحديد الذكي للأرقام غير المألوفة والمكالمات الواردة وتذكيرات الرسائل وإعداد المنبه والتقاط الصور عن بُعد عبر كاميرا الهاتف الذكي، لالتقاط الصور عندما لا تحمل هاتفك، بالإضافة إلى الموسيقى التحكم في التشغيل

مع توفير مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO 2 طوال اليوم لإبقائك على اطلاع دائم بمستويات صحتك ولياقتك، وشاشة رائعة مقاس 1.47 بوصة عالية الدقة مع عمر بطارية مذهل لمدة أسبوعين وميزات قوية لتتبع الصحة واللياقة البدنية، فإن سوار HUAWEI Band 6 يستحق أن يعد كأفضل جهاز في فئته.

مراقبة صحية مستمرة ذات جودة عالية

أصبح تتبع صحتك ضرورياً، ولذا يوفر أحدث سوار أنيق من هواوي مراقبة طوال اليوم لتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وهو مؤشر مهم على صحة الشخص ومستويات اللياقة البدنية. يمكنك أيضًا تتبع أداء ضربات قلبك باستخدام تقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen ™ 4.0، والتي تراقب معدل ضربات قلبك بشكل مستمر وسريع.

بعد الاستيقاظ في الصباح وقبل الخروج للاستمتاع بيومك المحموم، فإن معرفة نوعية نومك ونمطه هو مفتاح العيش بأسلوب حياة سلسة. بفضل تقنية HUAWEI TruSleepTM 2.0، يمكنك معرفة جودة نومك من خلال البيانات مثل تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتنفس أثناء النوم وتحليلات البيانات الضخمة التي تساعد جميعها في قياس جودة نومك.

أخيرًا، تتبع استرخائك باستخدام البيانات في الوقت الفعلي بفضل تقنية HUAWEI TruRelaxTM التي توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح لك بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات.

بطارية تدوم لمدة أسبوعين كاملين

ويدعم سوار HUAWEI Band 6 مجموعة من الشرائح عالية الكفاءة وتقنيات توفير الطاقة الذكية، حيث يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 14 يومًا من الاستخدام دون انقطاع. علاوة على ذلك، يدعم سوار HUAWEI Band 6 الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي. يمكن أن يوفر الشحن لمدة خمس دقائق على سوار HUAWEI Band 6 لمدة يومين من الاستخدام المعتاد.

أطلق العنان لأسلوبك مع الشاشة الأنيقة عالية الدقة

غيّر سوار HUAWEI Band 6 المفهوم السائد عن كون هذه الفئة عبارة عن ملحقات أو أدوات تقنية تستخدم لتتبع اللياقة البدنية والصحة فقط، حيث يأتي السوار الذكي الأنيق من هواوي بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 1.47 بوصة: بمعنى أنه يمكنك الحصول على مساحة عرض أكبر لعرض المزيد من المحتوى ومشاهدة المزيد من الإشعارات.

علاوة على ذلك، فإن سوار HUAWEI Band 6 أنيق ويتماشى مع الموضة، فهو يأتي بأربعة ألوان نابضة رائعة، مع إمكانية تغيير وجه الساعة حسب أسلوبك الخاص. أخيرًا، نظرًا لأنك سترتديها طوال اليوم، فإن سوار HUAWEI Band 6 يزن 18 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا للارتداء طوال اليوم.

ويمكن للمستخدمين الحصول على السوار الذكي بسعر 999 جنية عبر متجر هواوي الإلكتروني الرسمي، ومتاجر هواوي Experience Store والموزعين المعتمدين في مصر، والحصول على غطاء حماية الشاشة وخصم 90% على أوجه الساعة حتى نهاية شهر يوليو.