الأسعد في العالم.. جورجينيو وإيمرسون ينضمان للكبار عبر التاريخ

فاز الثنائي جورجينيو وإيمرسون بالميري مع منتخب إيطاليا بلقب اليورو بعد الانتصار على إنجلترا في ويمبلي.

ونجح الأتزوري في الفوز بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ثنائي تشيلسي عانقا المجد بعد إضافة لقب اليورو لدوري أبطال أوروبا مع البلوز قبل أقل من شهرين.

وانضم جورجينيو وإيمرسون لقائمة اللاعبين الذين نجحوا في الفوز بلقب اليورو ودوري أبطال أوروبا في نفس العام.

أول من فعلها كان لويس سواريز عام 1964 عندما فاز بدوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان ثم اليورو مع إسبانيا.

وتمكن سداسي بايرن ميونخ أولي هونيس وسيب ماير وجيرد مولر وفرانك بيكنباور وبول برايتنر وهانز جورج شوارزينبيك من الجمع بين دوري أبطال أوروبا ثم كأس العالم مع ألمانيا الغربية عام 1974.

البطولة الوحيدة للطواحين الهولندية في اليورو كانت عام 1988 وبالطبع يجب أن تكون مميزة بفوز إيندهوفن قبلها أيضًا بدوري أبطال أوروبا.

إنجاز ساعد رونالدو كومان وهانز فان بروكلين وبيري فان أريل و جيرالد فانينبورج على معانقة المجد مع النادي والمنتخب في نفس العام.

وكان للثنائي فيرناندو توريس وخوان ماتا نصيبا من المجد بعد الفوز بهذه الثنائية مع تشيلسي ثم منتخب إسبانيا عام 2012.

ثنائية جديدة ظهرت في 2016 ولكن هذه المرة في البرتغال بعد فوز ثنائي ريال مدريد كريستيانو رونالدو وبيبي باليورو ودوري الأبطال في نفس العام.