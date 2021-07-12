أرسنال يدعم ساكا في بيان: ارفع رأسك عاليا.. نحن فخورون بك

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

ساكا

دعم نادي أرسنال لاعبه الشاب باكويو ساكا الذي أهدر ركلة الترجيح الأخيرة لإنجلترا في نهائي يورو 2020 ليذهب اللقب إلى إيطاليأ.

وتوج المنتخب الإيطالي باللقب بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وأفاد نادي أرسنال في بيان: "الليلة الماضية، رأينا بوكايو ساكا يصل إلى نهائي يورو 2020 في سن 19 عاما".

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وأضاف "كان بوكايو معنا منذ أن كان في السابعة من عمره ولم يكن بإمكان النادي بأكمله أن يكون أكثر فخرا لرؤيته يمثل إنجلترا طوال البطولة".

وتابع البيان "الليلة الماضية شهدنا الشخصية القيادية التي لطالما عرفناها وأحببناها في بوكايو. لكن سرعان ما تحول هذا الشعور بالفخر إلى حزن على التعليقات العنصرية التي تعرض لها لاعبنا الشاب على منصات التواصل الاجتماعي بعد صافرة النهاية".

وأكمل "مرة أخرى يحزننا أن نقول إننا ندين العنصرية ضد اللاعبين السود. هذا لا يمكن أن يستمر ويجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات العمل لضمان توقف هذه الإساءات المثيرة للاشمئزاز التي يتعرض لها لاعبونا بشكل يومي".

وأتم البيان "رسالتنا لساكا هي: يمكن أن تكون كرة القدم قاسية للغاية، لكن ارفع رأسك عاليا، نحن فخورون بك، ولا يسعنا الانتظار حتى تعود لبيتك أرسنال".

واستعادت إيطاليا اللقب القاري بعد غياب 53 عاما بينما خسرت إنجلترا أول نهائي لها في البطولة.

وبذلك أصبح رصيد إيطاليا لقبين مثل فرنسا بينما الرقم القياسي من نصيب ألمانيا وإسبانيا بثلاثة تتويجات.

بوكايو ساكا إنجلترا إيطاليا يورو 2020
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