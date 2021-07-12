تقرير: برشلونة يريد لاعب وسط البرتغال

قالت صحيفة Le10 Sport الفرنسية إن برشلونة يأمل التعاقد مع ريناتو سانشيس لاعب وسط نادي ليل.

ريناتو سانشيز النادي : ليل برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة ربما يقف في طريقه لإتمام الصفقة.

وكتبت أن توتنام مهتم أيضا باللاعب البرتغالي البالغ عمره 23 عاما.

ويلعب سانشيس في ليل منذ 2019 وينتهي عقده مع الفريق في 2023.

شارك في 59 مباراة مع الفريق وسجل 5 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

وارتدى سانشيس قمصان بنفيكا وبايرن ميونيخ وسوانزي سيتي.

ومثل البرتغال في 30 مباراة وسجل هدفين وتوج معها بيورو 2016.