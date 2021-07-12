بونوتشي: وضعنا آيس كريم على الكعكة لنصبح أساطير

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

إيطاليا - إنجلترا - ليوناردو بونوتشي

يرى ليوناردو بونوتشي مدافع إيطاليا أن لاعبي فريقه باتوا أساطير بعدما اعتلوا عرش أوروبا بإسقاط إنجلترا يوم الأحد في نهائي يورو 2020.

وتفوقت إيطاليا على إنجلترا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وقال بونوتشي لقناة RAI Sports:"الهدف التاريخي الذي سجلته كان حلما وتحقق، الفضل يعود للمدرب واللاعبين. حين تجمعنا في ساردينيا، كان هناك شيء مختلف عن الماضي. مع الوقت اكتسبنا الثقة والوحدة".

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وأضاف "هذا التتويج بمثابة الآيس كريم فوق الكعكة الذي جعلنا أساطير. رؤية 65 ألف شخص يغادرون قبل رفع الكأس كان شعورا رائعا، الآن الكأس ستذهب لروما. ظنوا أنها ستبقى في لندن، آسف لهم، إيطاليا قدمت درسا مرة أخرى".

واستمر "قلنا خلال الإحماء، ما يحدث في المدرجات هو ضجيج ليس إلا. لم نخسر في 34 مباراة متتالية، كل ما علينا فعله هو بالضبط ما فعلناه من قبل لنصل إلى هنا، لا أكثر ولا أقل".

بعد هدف لوك شاو المبكر استطاع الإيطاليون إدراك التعادل عن طريق بونوتشي لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي.

وبعد استمرار التعادل تفوق رفاق بونوتشي في ركلات الترجيح لتتويج إيطاليا باللقب للمرة الثانية في تاريخها.

إيطاليا بونوتشي يورو 2020
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