مانشيني: تحتاج للحظ في ركلات الترجيح.. أشعر بالأسف لـ إنجلترا
الإثنين، 12 يوليه 2021 - 10:39
كتب : FilGoal
شدد روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا أن فريقه حالفه الحظ في ركلات الترجيح ليهزم مضيفته إنجلترا يوم الأحد ويتوج بيورو 2020.
وأدركت إيطاليا التعادل بعدما سجلت إنجلترا مبكرا قبل أن تحسم ركلات الترجيح تتويج الأولى باللقب في ملعب ويمبلي بلندن.
وبعد المباراة قال مانشيني للصحفيين:"اللاعبون كانوا رائعين. ليس لدي ما أقوله لهم، هذه قائمة مذهلة".
وواصل "النهائي صعب دائما، وخاصة بعدما سجلوا مبكرا، لكننا سيطرنا بعد ذلك".
وأتم "تحتاج لبعض الحظ في ركلات الترجيح، أشعر بالأسف لإنجلترا لأنها لعبت بطولة رائعة".
واستعادت إيطاليا اللقب القاري بعد غياب 53 عاما بينما خسرت إنجلترا أول نهائي لها في البطولة.
وبذلك أصبح رصيد إيطاليا لقبين مثل فرنسا بينما الرقم القياسي من نصيب ألمانيا وإسبانيا بثلاثة تتويجات.