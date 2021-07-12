اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة"

أعلن نادي الزمالك، عن عقده لاجتماع طارئ يوم الإثنين، لمناقشة تعديلات جدول الدوري وكأس مصر.

وقال بيان أصدره النادي: "دعا حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ اليوم الإثنين لمناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس مصر والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد".

وأضاف بيان الأبيض: "يرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة وفرص مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع".

وأتم "لابد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر؛ أقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت".

وأعلن اتحاد الكرة أمس الأحد، تعديلات على جدولي الدوري وكأس مصر. (طالع التفاصيل)

ويواجه الزمالك، بحسب التعديلات، أسوان في نصف نهائي كأس مصر، يوم 9 أغسطس.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة: "تم وضع مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر وسط مباريات الدوري لضمان التكافؤ بينه وبين الأهلي ليلعب الفريقان كل 3 أيام".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر، في وقت لم يلعب فيه الأهلي أو بيراميدز مباريات دور الـ 16 للبطولة، والتي سيخوضانها أمام إنبي وسموحة على الترتيب.

أما في الدوري، فرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 23 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي لعب 27 مباراة.