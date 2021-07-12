ساوثجيت: أتحمل المسؤولية وليس ساكا أو أي لاعب.. على اللاعبين أن يفتخروا بما قدموه

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 01:25

كتب : أحمد العريان

إنجلترا - ألمانيا - جاريث ساوثجيت

اعترف جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا بأنه يتحمل مسؤولية خسارة نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح، ورفع اللوم عن كل لاعبي فريقه.

وتوجت إيطاليا بلقب يورو 2020، وللمرة الثانية في تاريخ إيطاليا بعد الفوز على إنجلترا في النهائي.

وقال ساوثجيت في تصريحات لشبكة BBC بعد اللقاء: "ماذا علينا أن نقول للاعبين؟ أننا معا جميعا. أنهم كانوا رائعين. أنهم منحوا هذا البلد بعض الذكريات الرائعة، واليوم سيكون الأمر صعبا علينا".

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وأضاف "لابد أن نشعر بخيبة الأمل لأن فرصة الفوز بمثل هذه البطولات نادر جدا في الحياة"

مدرب إنجلترا أكمل "لكن بالنظر لما قدموه في البطولة. لابد أن يفتخروا بما قدموه".

وعن إهدار بوكايو ساكا (19 عاما) للركلة الأخيرة، قال ساوثجيت "أنني المسوؤل عما حدث. أنا من اخترت منفذي ركلات الترجيح بناء على ما قدموه في التدريبات، ولا أحد منهم يتحمل المسؤولية".

واستمر "لقد فزنا معا كفريق، والمسؤولية تقع أيضا علينا جميعا الآن لأننا لم نتمكن من تحقيق الفوز".

وأتم "كنا جاهزين بشكل جيد وبدأنا المباراة جيدا. لكن للأسف لم تكن النتيجة متوافقة على ما قدمناه. الآن لا يستطيعون النظر لأنفسهم لأنهم لم يكن في مقدورهم تقديم أفضل مما قدموه".

إيطاليا توجت ببطولة أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخها.

وفازت إيطاليا على إنجلترا في النهائي ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

دوناروما تصدى لركلتي ترجيح في النهائي ضمن ثلاثة أهدرهم لاعبو إنجلترا، كانوا كفيلين بتتويج إيطاليا. جاء هذا بعدما قاد إيطاليا أيضا للوصول إلى النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.

يورو 2020 إنجلترا إيطاليا
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