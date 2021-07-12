كيلليني: شعرت بسحر منتشر في الهواء.. وانتقلنا من مرحلة جيجي إلى جيجيو

انهال جورجيو كيلليني قائد إيطاليا بالمديح على جيانلويجي دوناروما حارس عرين منتخب بلاده وفريق ميلان بعد التتويج بيورو 2020.

وتوجت إيطاليا بلقب يورو 2020، وللمرة الثانية في تاريخ إيطاليا.

كيلليني قال في تصريحات لقناة "راي" عقب اللقاء: "لقد استحققنا هذا الفوز. شعرنا بسحر منتشر في الهواء".

وأضاف "نحن وكل إيطاليا استحققنا ذلك. شكرا لكل من شاركوا في هذه الرحلة العظيمة على مدار ثلاث سنوات. لابد أن نهدي البطولة لهم".

صاحب الـ36 عاما أتبع "نحن فريق مميز، وعلينا أن نستمتع بهذا الانتصار. السر دائما كان يكمن في لعب كرة القدم والاستمتاع بها".

بطل يورو 2020 استمر "أردنا أن نتحكم في المباراة منذ البداية، وهذا ما تحقق".

وأتم "بخلاف الهدف الذي تلقيناه، لم نستقبل سوى تصويبة واحدة على المرمى. يبدو بأننا انتقلنا من مرحلة جيجي (يقصد بوفون) إلى مرحلة جيجيو (يقصد دوناروما).

إيطاليا توجت ببطولة أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخها.

وفازت إيطاليا على إنجلترا في النهائي ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

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هدف لإنكلترا!!!!!!!



لوك شو يوقع على الهدف الأول للإنكليز بعد عرضية رائعة من تريبير 🔥#يورو2020 | #إيطاليا_إنجلترا pic.twitter.com/9ZVYZvAhpt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 11, 2021

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دوناروما تصدى لركلتي ترجيح في النهائي ضمن ثلاثة أهدرهم لاعبو إنجلترا، كانوا كفيلين بتتويج إيطاليا. جاء هذا بعدما قاد إيطاليا أيضا للوصول إلى النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.