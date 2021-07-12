بيدري أفضل لاعب شاب في يورو 2020

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 01:07

كتب : محمود ضياء

بيدري مع إسبانيا أمام بولندا

فاز بيدري لاعب وسط منتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2020.

ونجح المنتخب الإيطالي في الفوز ببطولة اليورو على حساب إنجلترا 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وشارك بيدري مع منتخب بلاده إسبانيا الذي ودع يورو 2020 من نصف النهائي بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي.

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ولعب بيدري 629 دقيقة مع إسبانيا في اليورو، وركض 76.1 كيلو متر، وجاءت نسبة تمريراته الصحيحة 92.3%.

وقال إنريكي في وقت سابق عن بيدري: "ما فعله في البطولة بعمر 18 عاما لم يفعله أحد من قبل ولا حتى أندرياس إنييستا".

وتنص قواعد البطولة على أنه يجب أن يولد اللاعب في يوم 1 يناير 1998 أو بعد ذلك.

إسبانيا يورو 2020
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