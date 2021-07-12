بيدري أفضل لاعب شاب في يورو 2020

فاز بيدري لاعب وسط منتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2020.

ونجح المنتخب الإيطالي في الفوز ببطولة اليورو على حساب إنجلترا 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وشارك بيدري مع منتخب بلاده إسبانيا الذي ودع يورو 2020 من نصف النهائي بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي.

ولعب بيدري 629 دقيقة مع إسبانيا في اليورو، وركض 76.1 كيلو متر، وجاءت نسبة تمريراته الصحيحة 92.3%.

وقال إنريكي في وقت سابق عن بيدري: "ما فعله في البطولة بعمر 18 عاما لم يفعله أحد من قبل ولا حتى أندرياس إنييستا".

وتنص قواعد البطولة على أنه يجب أن يولد اللاعب في يوم 1 يناير 1998 أو بعد ذلك.

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