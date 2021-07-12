مجاهد: أستبعد المد لنا.. وسر طلب أسوان نقل مبارياته وتحديد موعد مواجهته ضد الزمالك

يستبعد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المديرة لاتحاد الكرة، أن يتم المد لمجلسه لإدارة اتحاد الكرة لسنة جديدة.

وقال مجاهد عبر أون تايم سبورتس: "أتمنى أنه بمجرد حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الموعد المناسب نسلم اتحاد الكرة لمجلس منتخب يقود المسيرة في تصفيات كأس العالم. أظن أنه لن يتم المد لنا لعام آخر".

وشدد "بإذن الله ينتهي الدوري 26 أغسطس وبعدها بداية تصفيات كأس العالم بمباراتين مع بداية سبتمبر، ثم مباراتين أخرتين في أكتوبر، ومثلهما في نوفمبر، وكأس العرب في ديسمبر، في أثناء تلك الفترة نفتتح مركز المنتخبات المعروف بمشروع الهدف والاحتفال بمئوية الاتحاد".

وأكمل "في يناير ندخل كأس الأمم الإفريقية، ثم مباريات المرحلة النهائية للتأهل لكأس العالم في مارس. العملية مكثفة جدا بداية من الشهر المقبل".

وأتم في تلك النقطة "بإذن الله يتخلل تلك الأمور، انتخابات اتحاد الكرة".

أحمد مجاهد يتحدث عن مبدئ التكافؤ بين الأندية.. ويكشف موعد انتهاء الدوري 🔥🔥 #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/pK67wdSAHu — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 11, 2021

وتعد لجنة مجاهد هي الثانية المعينة لإدارة اتحاد الكرة، بعد لجنة عمرو الجنايني، التي خلفت مجلس هاني أبو ريدة المنتخب، والذي استقال أعقاب خروج منتخب مصر من دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2019.

وعن الدوري قال "اللجان الموجودة تراعي معايير التكافؤ والعدالة. أشكر الأندية على تجاوبها معنا دائما. لقد تحملوا معنا الكثير".

وشدد "بسبب بعض المشاكل الخاصة باستاد أسوان، مثلما حدث في انقطاع الكهرباء ضد وادي دجلة وما قد يسببه من مشاكل في الأسابيع الأخيرة من الدوري، طلب أسوان نقل مبارياته للقاهرة وستقام مباراته ضد الأهلي في استاد بتروسبورت".

وأتم "تم وضع مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر وسط مباريات الدوري لضمان التكافؤ بينه وبين الأهلي ليلعب الفريقان كل 3 أيام".