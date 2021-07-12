"معاناة مألوفة مع ركلات الترجيح".. صحافة إنجلترا تتحدث بحسرة بعد خسارة اليورو

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 00:58

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلينج - جوردان بيكفورد - منتخب إنجلترا

وصفت صحف إنجلترا الهزيمة أمام إيطاليا في نهائي بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020" بالحسرة.

وخسر منتخب إنجلترا نهائي يورو 2020 على أرضه وبين جماهيره في ملعب ويمبلي، بالهزيمة أمام إيطاليا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

ويرصد لكم FilGoal.com كيف وضعت الصحافة الإنجليزية عناوين الخسارة أمام إيطاليا في نهائي اليورو.

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صحيفة "ديلي ميل" كتبت: "إيطاليا تفوز ببطولة أوروبا.. حسرة لـ إنجلترا بعد الخسارة بركلات الترجيح في ويمبلي".

أما "ذا جارديان" قالت في عنوانها الرئيسي: "إيطاليا تسحق أحلام إنجلترا.. ويمبلي يضيء باللون الأزرق".

من جانبها كتبت "سكاي سبورتس": "حسرة ركلات الترجيح المألوفة لمنتخب إنجلترا.. فازت إيطاليا باليورو".

بينما كتبت صحيفة "ميرور": "حلم إنجلترا ينكسر".

هيئة الإذاعة البريطانية كتبت "ركلات ترجيح حزينة لـ إنجلترا مع فوز إيطاليا".

وفي العنوان الفرعي للخبر قالت: "وانتهت محاولات إنجلترا لإنهاء انتظار دام 55 عاما للحصول على لقب كبير بعد معاناة مألوفة مع الهزيمة بركلات الترجيح".

يورو 2020 إنجلترا إيطاليا
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