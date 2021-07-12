دوناروما: كنا استثنائيين وقاتلنا وانتصرنا.. بوفون رقم واحد وسنرى إلى أين سأصل

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 00:48

كتب : أحمد العريان

جانلويجي دوناروما - إيطاليا - إسبانيا - يورو 2020

قدم جيانلويجي دوناروما تصريحات استثنائية مثل أداءه طوال البطولة، تحدر فيها إنجازات جيانلويجي بوفون.

وتوجت إيطاليا بلقب يورو 2020 وللمرة الثانية في تاريخها.

وقال دوناروما في تصريحات بعد اللقاء لقناة "راي": "كنا استثنائيين. لم نترك شبرا واحدا في الملعب لم نغطيه، ولم نستسلم ولو لثانية واحدة".

أخبار متعلقة
إيطاليا تغني.. It's Coming Rome بونوتشي يحيى آمال إيطاليا ويضرب رقما قياسيا تشكيل يورو 2020 – كييزا يبدأ.. وإيموبيلي أساسي مع إيطاليا أمام إنجلترا لوك شاو يضرب إيطاليا بهدف ورقميين قياسيين

أفضل لاعب في البطولة أتبع "نحن فريق رائع، ونستحق هذا التتويج".

صاحب الـ22 عاما أكمل "نحن هؤلاء من لا يعرفون الاستسلام. كان الأهم بعد تلقي الهدف أن نبقى على الطريق الصحيح".

وواصل "دائما ما أحاول البقاء مستعدا. وأن أعطي 100% مما أملك".

بطل اليورو أتم "جيانلويجي بوفون هو الرقم واحد دائما، وسنرى إلى أين سأصل".

إيطاليا توجت ببطولة أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخها.

وفازت إيطاليا على إنجلترا في النهائي ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

دوناروما تصدى لركلتي ترجيح في النهائي ضمن ثلاثة أهدرهم لاعبو إنجلترا، كانوا كفيلين بتتويج إيطاليا. جاء هذا بعدما قاد إيطاليا أيضا للوصول إلى النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.

يورو 2020 إيطاليا دوناروما
نرشح لكم
أخر الأخبار
اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة" 2 دقيقة | الدوري المصري
ساوثجيت: أتحمل المسؤولية وليس ساكا أو أي لاعب.. على اللاعبين أن يفتخروا بما قدموه 19 دقيقة | يورو 2020
كيلليني: شعرت بسحر منتشر في الهواء.. وانتقلنا من مرحلة جيجي إلى جيجيو 35 دقيقة | يورو 2020
بيدري أفضل لاعب شاب في يورو 2020 36 دقيقة | يورو 2020
مجاهد: أستبعد المد لنا.. وسر طلب أسوان نقل مبارياته وتحديد موعد مواجهته ضد الزمالك 39 دقيقة | الدوري المصري
"معاناة مألوفة مع ركلات الترجيح".. صحافة إنجلترا تتحدث بحسرة بعد خسارة اليورو 45 دقيقة | يورو 2020
دوناروما: كنا استثنائيين وقاتلنا وانتصرنا.. بوفون رقم واحد وسنرى إلى أين سأصل 55 دقيقة | يورو 2020
هاري كين: قدمنا كل ما لدينا.. ركلات الترجيح أسوأ شيء في العالم 56 دقيقة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 في الجول يكشف سبب غياب طاهر وبواليا أمام مصر للمقاصة 4 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري
قد ينال إعجابك