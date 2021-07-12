دوناروما: كنا استثنائيين وقاتلنا وانتصرنا.. بوفون رقم واحد وسنرى إلى أين سأصل
الإثنين، 12 يوليه 2021 - 00:48
كتب : أحمد العريان
قدم جيانلويجي دوناروما تصريحات استثنائية مثل أداءه طوال البطولة، تحدر فيها إنجازات جيانلويجي بوفون.
وتوجت إيطاليا بلقب يورو 2020 وللمرة الثانية في تاريخها.
وقال دوناروما في تصريحات بعد اللقاء لقناة "راي": "كنا استثنائيين. لم نترك شبرا واحدا في الملعب لم نغطيه، ولم نستسلم ولو لثانية واحدة".
أفضل لاعب في البطولة أتبع "نحن فريق رائع، ونستحق هذا التتويج".
صاحب الـ22 عاما أكمل "نحن هؤلاء من لا يعرفون الاستسلام. كان الأهم بعد تلقي الهدف أن نبقى على الطريق الصحيح".
وواصل "دائما ما أحاول البقاء مستعدا. وأن أعطي 100% مما أملك".
بطل اليورو أتم "جيانلويجي بوفون هو الرقم واحد دائما، وسنرى إلى أين سأصل".
إيطاليا توجت ببطولة أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخها.
وفازت إيطاليا على إنجلترا في النهائي ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.
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هدف لإنكلترا!!!!!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 11, 2021
لوك شو يوقع على الهدف الأول للإنكليز بعد عرضية رائعة من تريبير 🔥#يورو2020 | #إيطاليا_إنجلترا pic.twitter.com/9ZVYZvAhpt
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هدف لإيطالياا!!!!!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 11, 2021
بونوتشي يخطف هدف التعادل ويشعل المباراة 🔥#يورو2020 | #إيطاليا_إنجلترا pic.twitter.com/ARIjheq0AO
دوناروما تصدى لركلتي ترجيح في النهائي ضمن ثلاثة أهدرهم لاعبو إنجلترا، كانوا كفيلين بتتويج إيطاليا. جاء هذا بعدما قاد إيطاليا أيضا للوصول إلى النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.