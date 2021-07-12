هاري كين: قدمنا كل ما لدينا.. ركلات الترجيح أسوأ شيء في العالم

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 00:47

كتب : محمود ضياء

هاري كين - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

شدد هاري كين قائد منتخب إنجلترا أن فريقه قدم أفضل ما لديه مشيرا إلى أن ركلات الترجيح هي أسوأ شيء في العالم.

وخسرت إنجلترا نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال هاري كين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لم يكن بإمكان اللاعبين تقديم أكثر من ذلك، ركلات الترجيح هي أسوأ شيء في العالم عندما تخسرها. لقد كانت بطولة رائعة ويجب ان نكون فخورين بها ونرفع رؤوسنا عاليا ولكن الامر مؤلم الآن".

وأضاف قائد المنتخب الإنجليزي "نحن نسير على الطريق الصحيح ونأمل من أن نتقدم أكثر في العام المقبل، لعبنا أمام فريق جيد للغاية وبدأنا بداية مثالية، ربما نكون قد تراجعنا بعض الشيء. أحيانا عندما تسجل مبكرا فمن السهل امتصاص الضغط".

وتابع "لم نصنع الكثير من الفرص، لقد نجحوا في اختراقنا من كرة ثابتة ثم كانت الأمور متكافئة. أتيحت لنا بعض الفرص في الوقت الإضافي ثم جاءت ركلات الترجيح، اللاعبون قدموا كل ما يملكون ولكنها لم تكن ليلتنا".

وأتم "أي شخص يمكنه أن يهدر ركلة جزاء، نفوز معا ونخسر معا. سوف يمنحنا هذا المزيد من الحافز للقيام بعمل جيد في كأس العالم".

وسجل هاري كين أربعة أهداف في يورو 2020 بواقع هدفين ضد أوكرانيا وهدف ضد ألمانيا والدنمارك.

إيطاليا إنجلترا يورو 2020
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