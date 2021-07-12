دوناروما أفضل لاعب في يورو 2020

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 00:15

كتب : محمود ضياء

احتفالات إيطاليا بالفوز بـ يورو 2020

فاز الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما بجائزة افضل لاعب في بطولة يورو 2020.

ونجح المنتخب الإيطالي في الفوز ببطولة اليورو على حساب إنجلترا 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

يُذكر أن هذا اللقب هو الثاني لإيطاليا طوال تاريخها في اليورو والأول منذ عام 1968.

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ولعب دوناروما سبع مباريات مع منتخب إيطاليا خلال البطولة نجح في الخروج فيها بشباك نظيفة في أربع مباريات وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

ونجح حارس إيطاليا في قيادة منتخب بلاده للفوز باليورو بتصديه لركلتي جزاء من جادون سانشو وبوكايو ساكا.

وانتهى عقد جانلويجي دوناروما مع إيه سي ميلان وأصبح قريبا من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

إيطاليا إنجلترا يورو 2020
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