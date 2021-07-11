كريستيانو رونالدو يفوز بلقب هداف يورو 2020

فاز كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي بلقب هداف يورو 2020 برصيد خمسة أهداف.

وودع المنتخب البرتغالي بطولة اليورو من ثمن النهائي بعد الهزيمة من بلجيكا بهدف نظيف.

وسجل رونالدو خمسة أهداف في البطولة خلال دور المجموعات بواقع هدفين أمام المجر وفرنسا وهدف أمام ألمانيا.

باتريك شيك مهاجم منتخب التشيك سجل خمسة أهداف أيضا ولكن اللقب سيذهب لصالح قائد البرتغال بسبب صناعته لهدف أمام ألمانيا.

الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن بأنه في حال تساوي لاعبين في عدد الأهداف فإن الفيصل في تحديد الفائز بالهداف سيكون بحساب عدد التمريرات الحاسمة ثم عدد الدقائق الأقل.

وجاء ترتيب هدافي يورو 2020 كالتالي

كريستيانو رونالدو – البرتغال – 5 أهداف وتمريرة حاسمة

باتريك شيك – جمهورية التشيك – 5 أهداف

هاري كين – إنجلترا – أربعة أهداف

رحيم ستيرلنج – إنجلترا – ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة

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