بونوتشي يحيي آمال إيطاليا ويضرب رقما قياسيا

الأحد، 11 يوليه 2021 - 22:51

كتب : محمود ضياء

نهائي اليورو 2020 - إيطاليا ضد إنجلترا

سجل ليوناردو بونوتشي هدف تعادل إيطاليا، أمام إنجلترا في نهائي يورو 2020، في الدقيقة 67 من المباراة.

وكان المنتخب الإنجليزي قد تقدم بالهدف الأول عبر لوك شاو في الدقيقة الثانية من المباراة ليصبح الهدف الأسرع في تاريخ نهائي اليورو.

وأصبح بونوتشي بعمر 34 عاما و71 يوم أكبر لاعب يسجل في نهائي اليورو طوال تاريخه بعد أن كسر رقم بيرند هولسنباين مع ألمانيا في نهائي يورو 1976 بعمر 30 عاما و 103 يوم.

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بونوتشي هو ثاني لاعب في تاريخ إيطاليا يسجل للأتزوري في بطولتين متتاليتين بعد أندريا بيرلو.

هدف بونوتشي هو الـ13 لإيطاليا في اليورو وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله الأتزوري في أي مسابقة سواء اليورو أو كأس العالم.

إيطاليا إنجلترا يورو2020
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