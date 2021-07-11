بونوتشي يحيى آمال إيطاليا ويضرب رقما قياسيا
الأحد، 11 يوليه 2021 - 22:51
كتب : محمود ضياء
سجل ليوناردو بونوتشي هدف تعادل إيطاليا، أمام إنجلترا في نهائي يورو 2020، في الدقيقة 67 من المباراة.
ليوناردو بونوتشي
النادي : يوفنتوس
وكان المنتخب الإنجليزي قد تقدم بالهدف الأول عبر لوك شاو في الدقيقة الثانية من المباراة ليصبح الهدف الأسرع في تاريخ نهائي اليورو.
وأصبح بونوتشي بعمر 34 عاما و71 يوم أكبر لاعب يسجل في نهائي اليورو طوال تاريخه بعد أن كسر رقم بيرند هولسنباين مع ألمانيا في نهائي يورو 1976 بعمر 30 عاما و 103 يوم.
بونوتشي هو ثاني لاعب في تاريخ إيطاليا يسجل للأتزوري في بطولتين متتاليتين بعد أندريا بيرلو.
هدف بونوتشي هو الـ13 لإيطاليا في اليورو وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله الأتزوري في أي مسابقة سواء اليورو أو كأس العالم.
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هدف لإيطالياا!!!!!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 11, 2021
بونوتشي يخطف هدف التعادل ويشعل المباراة 🔥#يورو2020 | #إيطاليا_إنجلترا pic.twitter.com/ARIjheq0AO