عبد الحفيظ: حققنا فوزين مهمين في 48 ساعة.. تركيزنا على كايزر تشيفز الجيد

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن سعادته بتحقيق فوزين مهمين في الدوري أمام المقاولون العرب ومصر للمقاصة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز أمام مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بمسابقة الدوري.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "الجهاز الفني أبلغ اللاعبين بين شوطي المباراة أن المواجهة لن تكون سهلة ويجب التركيز في الشوط الثاني واستغلال الفرص لتسجيل الأهداف".

وأضاف "الشوط الأول أضعنا الكثير من الأهداف ودخل مرمانا هدف ولكنها كرة القدم".

وتابع مدير الكرة بالأهلي "أهداف مباراة اليوم جاءت من جُمل فنية تم التدريب عليها في المران من الجهاز الفني خلال الفترة الماضية".

وشدد "كانت مباراة مهمة لعبنا خلال 48 ساعة أمام المقاولون والمقاصة والحمد لله حققنا فوزين مهمين".

وكشف عبد الحفيظ "بداية من الغد سيكون التركيز على النهائي الإفريقي بغض النظر من المنافس هي مباراة هامة وهدفنا تحقيق الفوز".

ويلعب الأهلي أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل في المغرب بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي "رسالتي للاعبين أن يفرحوا بنتيجة المباراة ثم التركيز على نهائي إفريقيا وأخذ الأمور بجدية لتحقيق اللقب".

وعن فريق كايزر تشيفز أوضح "فريق جيد جدا وإن لم يكن كذلك ما كان ليصل النهائي".

واختتم تصريحاته "الفريق قدّم مستويات جيدة خلال البطولة وفاز على الوداد بهدف في المغرب وكل ذلك يظهر أهمية المواجهة".