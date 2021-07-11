شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021

اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري لموسم 2020-2021 وسط ازدياد عدد الأهداف المسجلة في المسابقة.

الزمالك يتصدر حتى الآن جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي مع بقاء 4 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم:

أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 15 هدف

محمد شريف – الأهلي – 14 هدف

أشرف بنشرقي – الزمالك – 12 هدف

عمر كمال – المصري – 11 هدف

أحمد سمير – طلائع الجيش – 11 هدف

رامي صبري – إنبي – 10 أهداف

مصطفى فتحي – سموحة – 10 أهداف

عمرو جمال – طلائع الجيش – 10 أهداف