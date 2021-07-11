شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
الأحد، 11 يوليه 2021 - 21:32
كتب : محمود ضياء
اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري لموسم 2020-2021 وسط ازدياد عدد الأهداف المسجلة في المسابقة.
أحمد ياسر ريان
النادي : سيراميكا كليوباترا
محمد شريف
النادي : الأهلي
الزمالك يتصدر حتى الآن جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي مع بقاء 4 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.
ويستعرض لكم FilGoal.com جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم:
أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 15 هدف
محمد شريف – الأهلي – 14 هدف
أشرف بنشرقي – الزمالك – 12 هدف
عمر كمال – المصري – 11 هدف
أحمد سمير – طلائع الجيش – 11 هدف
رامي صبري – إنبي – 10 أهداف
مصطفى فتحي – سموحة – 10 أهداف
عمرو جمال – طلائع الجيش – 10 أهداف