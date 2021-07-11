لوك شاو يضرب إيطاليا بهدف ورقميين قياسيين

الأحد، 11 يوليه 2021 - 21:25

كتب : FilGoal

لوك شاو - إيطاليا ضد إنجلترا - نهائي يورو 2020

سجل لوك شاو هدف إنجلترا الأول، في نهائي يورو 2020، في الدقيقة الثانية من المباراة، ضد إيطاليا.

هدف شاو، الذي استغل به عرضية كيران تريبييه، سجل رقميين قياسيين.

الهدف، هو أسرع هدف عموما في المباريات النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعد أن سكنت الكرة المرمى في الدقيقة الأولى و56 ثانية.

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كما أنها المرة الأولى التي تتلقى فيها إيطاليا هدفا قبل أن تسجل، منذ سبتمبر 2020، حيث لم تتأخر في النتيجة طوال 18 مباراة.

ويعد هذا، أول هدف دولي للاعب مانشستر يونايتد، طوال تاريخه، في 14 مباراة دولية.

إيطاليا إنجلترا يورو 2020
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