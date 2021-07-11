لوك شاو يضرب إيطاليا بهدف ورقميين قياسيين

سجل لوك شاو هدف إنجلترا الأول، في نهائي يورو 2020، في الدقيقة الثانية من المباراة، ضد إيطاليا.

هدف شاو، الذي استغل به عرضية كيران تريبييه، سجل رقميين قياسيين.

الهدف، هو أسرع هدف عموما في المباريات النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعد أن سكنت الكرة المرمى في الدقيقة الأولى و56 ثانية.

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هدف لإنكلترا!!!!!!!



لوك شو يوقع على الهدف الأول للإنكليز بعد عرضية رائعة من تريبير 🔥#يورو2020 | #إيطاليا_إنجلترا pic.twitter.com/9ZVYZvAhpt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 11, 2021

كما أنها المرة الأولى التي تتلقى فيها إيطاليا هدفا قبل أن تسجل، منذ سبتمبر 2020، حيث لم تتأخر في النتيجة طوال 18 مباراة.

ويعد هذا، أول هدف دولي للاعب مانشستر يونايتد، طوال تاريخه، في 14 مباراة دولية.