لوك شاو يضرب إيطاليا بهدف ورقميين قياسيين
الأحد، 11 يوليه 2021 - 21:25
كتب : FilGoal
سجل لوك شاو هدف إنجلترا الأول، في نهائي يورو 2020، في الدقيقة الثانية من المباراة، ضد إيطاليا.
هدف شاو، الذي استغل به عرضية كيران تريبييه، سجل رقميين قياسيين.
الهدف، هو أسرع هدف عموما في المباريات النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعد أن سكنت الكرة المرمى في الدقيقة الأولى و56 ثانية.
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هدف لإنكلترا!!!!!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 11, 2021
لوك شو يوقع على الهدف الأول للإنكليز بعد عرضية رائعة من تريبير 🔥#يورو2020 | #إيطاليا_إنجلترا pic.twitter.com/9ZVYZvAhpt
كما أنها المرة الأولى التي تتلقى فيها إيطاليا هدفا قبل أن تسجل، منذ سبتمبر 2020، حيث لم تتأخر في النتيجة طوال 18 مباراة.
ويعد هذا، أول هدف دولي للاعب مانشستر يونايتد، طوال تاريخه، في 14 مباراة دولية.