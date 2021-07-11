نتيجة سريعة لنصائح عماد متعب.. شريف يسجل ثنائية بالرأس للمرة الأولى

الأحد، 11 يوليه 2021 - 21:24

كتب : محمود ضياء

مصر للمقاصة - الأهلي محمد شريف

واصل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي تألقه مع المارد الأحمر بتسجيله ثنائية في مرمى مصر للمقاصة.

ونجح الأهلي في قلب تأخره بهدف نظيف لفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد كان لمحمد شريف فيها ثنائية مع هدف من محمد مجدي أفشة وهدف عكسي من محمد دسوقي. .

فوز الأهلي رفع رصيده للنقطة 51 في المركز الثاني للدوري بفارق 10 نقاط عن الزمالك مع بقاء 4 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.

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وسجل محمد شريف هدفيه بالرأس وهي المرة الأولى التي يسجل فيها بالرأس مع الأهلي في 51 مباراة.

ويبدو أن محمد شريف قد استمع سريعا لنصائح عماد متعب مهاجم الأهلي السابق والذي كان قد تحدث عن حاجة مهاجم الأهلي لتطوير قدراته في الألعاب الهوائية.

ووصل محمد شريف إلى الهدف رقم 14 في الدوري هذا الموسم والـ22 مع الأهلي بشكل عام.

ويتواجد محمد شريف في المركز الثاني لهدافي الدوري بفارق هدف واحد عن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي مصر للمقاصة في الدوري
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