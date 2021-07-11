نهائي يورو 2020 - إيطاليا (1) "3" - (1) "2" إنجلترا.. انتهت الأتزوري بطلا لليورو

على ملعب ويمبلي التاريخي في لندن، يواجه المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي، في نهائي تاريخي لـ يورو 2020.

المهرجان الكروي الرائع شارف على الانتهاء، وبطله إما سيكون إيطاليا للمرة الثانية، أو إنجلترا للمرة الأولى.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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انتهت - إيطاليا بطلا ليورو 2020

(الأولى) بيراردي يسجل - كين يسجل

(الثانية) بيلوتي يهدر - ماجواير يسجل

(الثالثة) بونوتشي يسجل - راشفورد يهدر

(الرابعة) بيرنارديسكي يسجل - سانشو يهدر

(الخامسة) جورجينيو يهدر - ساكا يهدر

إلى ركلات الترجيح..

ق119: سانشو وراشفورد بدلا من هيندرسون وكايل ووكر

ق118: فلورينزي يشارك بدلا من إيمرسون

ق114: إنذار لـ جورجينيو بعد تدخل قوي من جريليش

ق108: دوناروما يزيل عرضية خطيرة جدا من أمام ماجواير

ق105: صاروخ من بيرنارديسكي يتصدى له بيكفورد

انطلاق الشوط الثاني الإضافي

ق102: فرصة إيطالية خطيرة من عرضية إيمرسون دون طائل

ق99: جاك جريليش بدلا من ماسون ماونت

ق96: لوكاتيللي بدلا من فيراتي، وتسديدة من كالفين فيليبس تمر بجوار قائم دوناروما

ق90: إنطلاق الشوط الإضافي الأول ومشاركة بيلوتي بدلا من إنسيني

ق96: نهاية المباراة. إلى شوطين إضافيين.

ق95: إنذار لكيلليني بسبب خطأ على ساكا.

ق90: 6 دقائق وقت بدلا من ضائع

ق74: جوردان هيندرسون في مكان ديكلان رايس

ق73: بيراردي يهدر فرصة المباراة.. طولية من بونتوشي يقابلها بيراردي بكرة رائعة تعلو العارضة

ق70: بوكايو ساكا يشارك بدلا من تريبييه

ق67: جووووووووول بونوتشي.. ركنية تصل إلى فيراتي الذي يسدد في القائم لتسقط أمام بونوتشي الذي يدرك التعادل.

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ق64: رأسية جون ستونز يتصدى لها دوناروما إلى ركنية

ق63: جووووووول؟ لا.. كييزا يتألق ويمر ويسدد ولكن أي تصد يا بيكفورد

ق57: كييزا يخترق وكرته تصل لإنسيني الذي يسدد من زاوية ضيقة يتصدى لها بيكفورد

ق54: بريان كريستانتي يحل بدلا من نيكولا باريلا، ودومينيكو بيراردي بدلا من تشيرو إيموبيلي

ق49: إنسيني يهدد بركلة حرة قرب مرمى بيكفورد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: ضغط أزرق لإدراك التعادل.. فيراتي يسدد في يد بيكفورد

ق34: كييزا يسدد من خارج المنطقة بجوار قائم بيكفورد

ق30: الأتزوري يحاول التماسك بعد نصف ساعة صعبة على صفوفهم

ق15: ضغط كبير من إنجلترا واستغلال لضعف الجبهة اليمنى بقيادة دي لورينزو

كيران تريبييه يمرر عرضية تجد لوك شو الذي يسدد بوووووم في شباك دوناروما

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هدف لإنكلترا!!!!!!!



لوك شو يوقع على الهدف الأول للإنكليز بعد عرضية رائعة من تريبير 🔥#يورو2020 | #إيطاليا_إنجلترا pic.twitter.com/9ZVYZvAhpt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 11, 2021

ق3: بداية لا تصدق لوك شو جووووووووول!

انطلاق المباراة