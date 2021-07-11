نهائي يورو 2020 - إيطاليا (1) "3" - (1) "2" إنجلترا.. انتهت الأتزوري بطلا لليورو

الأحد، 11 يوليه 2021 - 20:24

كتب : FilGoal

إيطاليا بطلا لـ يورو 2020

على ملعب ويمبلي التاريخي في لندن، يواجه المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي، في نهائي تاريخي لـ يورو 2020.

المهرجان الكروي الرائع شارف على الانتهاء، وبطله إما سيكون إيطاليا للمرة الثانية، أو إنجلترا للمرة الأولى.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

أخبار متعلقة
تشكيل يورو 2020 – كييزا يبدأ.. وإيموبيلي أساسي مع إيطاليا أمام إنجلترا يورو 2020 - حقائق وأرقام قبل المباراة النهائية تشكيل يورو 2020 - ساوثجيت بثلاثة مدافعين وستيرلنج يشارك كين في الهجوم أمام إيطاليا

--

انتهت - إيطاليا بطلا ليورو 2020

(الأولى) بيراردي يسجل - كين يسجل

(الثانية) بيلوتي يهدر - ماجواير يسجل

(الثالثة) بونوتشي يسجل - راشفورد يهدر

(الرابعة) بيرنارديسكي يسجل - سانشو يهدر

(الخامسة) جورجينيو يهدر - ساكا يهدر

إلى ركلات الترجيح..

ق119: سانشو وراشفورد بدلا من هيندرسون وكايل ووكر

ق118: فلورينزي يشارك بدلا من إيمرسون

ق114: إنذار لـ جورجينيو بعد تدخل قوي من جريليش

ق108: دوناروما يزيل عرضية خطيرة جدا من أمام ماجواير

ق105: صاروخ من بيرنارديسكي يتصدى له بيكفورد

انطلاق الشوط الثاني الإضافي

ق102: فرصة إيطالية خطيرة من عرضية إيمرسون دون طائل

ق99: جاك جريليش بدلا من ماسون ماونت

ق96: لوكاتيللي بدلا من فيراتي، وتسديدة من كالفين فيليبس تمر بجوار قائم دوناروما

ق90: إنطلاق الشوط الإضافي الأول ومشاركة بيلوتي بدلا من إنسيني

ق96: نهاية المباراة. إلى شوطين إضافيين.

ق95: إنذار لكيلليني بسبب خطأ على ساكا.

ق90: 6 دقائق وقت بدلا من ضائع

ق74: جوردان هيندرسون في مكان ديكلان رايس

ق73: بيراردي يهدر فرصة المباراة.. طولية من بونتوشي يقابلها بيراردي بكرة رائعة تعلو العارضة

ق70: بوكايو ساكا يشارك بدلا من تريبييه

ق67: جووووووووول بونوتشي.. ركنية تصل إلى فيراتي الذي يسدد في القائم لتسقط أمام بونوتشي الذي يدرك التعادل.

ق64: رأسية جون ستونز يتصدى لها دوناروما إلى ركنية

ق63: جووووووول؟ لا.. كييزا يتألق ويمر ويسدد ولكن أي تصد يا بيكفورد

ق57: كييزا يخترق وكرته تصل لإنسيني الذي يسدد من زاوية ضيقة يتصدى لها بيكفورد

ق54: بريان كريستانتي يحل بدلا من نيكولا باريلا، ودومينيكو بيراردي بدلا من تشيرو إيموبيلي

ق49: إنسيني يهدد بركلة حرة قرب مرمى بيكفورد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: ضغط أزرق لإدراك التعادل.. فيراتي يسدد في يد بيكفورد

ق34: كييزا يسدد من خارج المنطقة بجوار قائم بيكفورد

ق30: الأتزوري يحاول التماسك بعد نصف ساعة صعبة على صفوفهم

ق15: ضغط كبير من إنجلترا واستغلال لضعف الجبهة اليمنى بقيادة دي لورينزو

كيران تريبييه يمرر عرضية تجد لوك شو الذي يسدد بوووووم في شباك دوناروما

ق3: بداية لا تصدق لوك شو جووووووووول!

انطلاق المباراة

إيطاليا إنجلترا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة" 43 دقيقة | الدوري المصري
ساوثجيت: أتحمل المسؤولية وليس ساكا أو أي لاعب.. على اللاعبين أن يفتخروا بما قدموه ساعة | يورو 2020
كيلليني: شعرت بسحر منتشر في الهواء.. وانتقلنا من مرحلة جيجي إلى جيجيو ساعة | يورو 2020
بيدري أفضل لاعب شاب في يورو 2020 ساعة | يورو 2020
مجاهد: أستبعد المد لنا.. وسر طلب أسوان نقل مبارياته وتحديد موعد مواجهته ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
"معاناة مألوفة مع ركلات الترجيح".. صحافة إنجلترا تتحدث بحسرة بعد خسارة اليورو ساعة | يورو 2020
دوناروما: كنا استثنائيين وقاتلنا وانتصرنا.. بوفون رقم واحد وسنرى إلى أين سأصل ساعة | يورو 2020
هاري كين: قدمنا كل ما لدينا.. ركلات الترجيح أسوأ شيء في العالم ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري 4 في الجول يكشف سبب غياب طاهر وبواليا أمام مصر للمقاصة
قد ينال إعجابك