انتظام ثنائي الأهلي في تدريبات المنتخب الأولمبي

انتظم ثنائي الأهلي، ناصر ماهر، وأحمد رمضان "بيكهام"، في تدريبات المنتخب الأولمبي المصري، في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وبالتالي، أصبح إجمالي اللاعبين الموجودين في المعسكر استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020، 18 لاعبا.

وتضم قائمة منتخب مصر الأولمبي 22 لاعبا، بوجود 18 لاعبا ضمن القائمة الأساسية ورباعي احتياطي لم يكشف عنه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب.

ويتبقى فقط للمنتخب الأولمبي انضمام بقية لاعبي الأهلي، وهو ما سيحدث بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل حينما يواجه الأحمر كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في مدينة كازابلانكا المغربية.

واللاعبون الأربعة هم محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ويستهل منتخب مصر مشواره بلقاء إسبانيا بطل أوروبا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ثم تلتقي الأرجنتين وأستراليا لحساب مواجهات المجموعة الثالثة.