قبل نهائي اليورو.. جماهير إنجلترا تقتحم ملعب ويمبلي

اقتحمت بعض الجماهير الإنجليزية محيط ملعب ويمبلي قبل ساعات قليلة من نهائي اليورو.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي بنظيره الإيطالي على ملعب ويمبلي في نهائي اليورو بحضور 60 ألف متفرج.

بحسب سام والاس من تليجراف، فإن بعض الجماهير نجحت في اقتحام الحاجز الأمني لملعب ويمبلي قبل أن يبدأ الأمن في مطاردتهم.

وأشار صحفي تليرجاف لأن أحد المشجعين قفز من ارتفاع 20 متر ليجتاز الحاجز الأمني ويتواجد بقرب منطقة الإعلام قبل أن يبرر ذلك بأن تذكرته قد سرقت.

الجماهير الإنجليزية تواجدت في الشوارع من الصباح استعدادا للمواجهة مع تشجعيات جنونية قبل أن تحدث بعض الاشتباكات مع الأمن أمام ملعب ويمبلي.

ويلعب المنتخب الإنجليزي النهائي الأول له في تاريخ اليورو بينما يخوض الأتزوري النهائي الرابع في البطولة من أجل الفوز باللقب الثاني والأول منذ 1968.