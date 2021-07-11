عبد اللطيف الدوماني مديرا فنيا لـ طنطا

أعلن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فائز عريبي، تعيين عبد اللطيف الدوماني مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا.

ومن المنتظر أن يبدأ الدوماني مهمته في تدريب أبناء السيد البدوي خلال الفترة المقبلة.

وسينافس طنطا خلال الموسم المقبل في دوري الدرجة الثالثة المصري، بعدما هبط هذا الموسم من الدرجة الثانية.

يذكر أن الدوماني كان لاعبا سابقا في صفوف غزل المحلة، والزمالك، ومنتخب مصر.

وسبق لـ الدوماني تولي تدريب العديد من الأندية التي صعد بها من القسم الثالث للقسم الثاني، أمثال نبروه وسمنود، وآخر محطاته التدريبيبة كانت مع فريق بني عبيد.