تعرف على تفاصيل اجتماع مجاهد والبدري

كشف اتحاد الكرة المصري أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المديرة للاتحاد قد عقد اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني في حضور محمد بركات مدير المنتخب وذلك بمقر اتحاد الكرة.

وبحسب اتحاد الكرة، تناول الاجتماع الاطلاع على كافه التصورات ومناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة والمتعلقة بالأمور التنظيمية لمعسكر المنتخب المقبل وبحث السيناريوهات المطروحة لاختيار الموعد الأمثل لبدء فترة التحضير لمواجهة منتخبي أنجولا والجابون في بداية مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بـ قطر 2022 .

واستعرض المدير الفني الارتباطات الخاصة باللاعبين سواء المحترفين أو المحليين لإمكانية إقامة معسكر بمجموعة المحليين قبل بدء فترة الأجندة الدولية في ضوء حرص رئيس الاتحاد على مراعاة ظروف المنتخب وترك مساحة تسمح بإقامة معسكر للمنتخب قبل موعد بدء الأجندة بمشاركة اللاعبين المحليين.

وأشاد البدري بحسب اتحاد الكرة بموقف الجبلاية بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمنتخب معربا عن ارتياحه الشديد بحجم المجهود الذي يبذل في سبيل تهيئة المناخ اللازم للمنتخب لمحاولة التغلب على الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية.

وكان حسام البدري قد عقد اجتماعا منفردا مع مدير المنتخب محمد بركات للاستقرار على تنظيم المعسكر والذي سيتخلله رحلة سفر إلى الجابون بجانب خوض اللقاء الأول بالقاهرة أمام منتخب أنجولا وتناول الاجتماع موقف ومواعيد المحترفين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا.