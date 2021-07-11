الإسماعيلي: لم نصدر قرارات برحيل أي لاعب

الأحد، 11 يوليه 2021 - 18:24

كتب : ياسر الشريف

تدريبات الإسماعيلي

شدد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية في الإسماعيلي، أن النادي لم يحدد أسماء صفقاته الجديدة، أو الراحلين عنه، مع الموسم المقبل.

وقال أبو جريشة في تصريحات صحفية: "كل ما نُشر عن قرارنا بالاستغناء عن اللاعبين، أمر لم يصدر به أي قرار رسمي ولم يحدث استقرار عليه".

وأردف "لم تتناقش اللجنة الفنية مع الجهاز الفني حول هذا الأمر".

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وشدد "سبق وحددنا أسماء اللاعبين الذين لن نحتاجهم في نهاية الموسم. نحن نبحث عن التركيز لاستئناف الانتصارات وهو أمر لا يمكن معه الحديث عن تلك الأمور".

وأتم "نحن في موسم صعب للدراويش، ونريد تحقيق هدفنا وهو وجود الفريق في أفضل مكانة ممكنة".

الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الـ11 في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

الإسماعيلي في الدوري علي أبو جريشة
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