تشكيل المقاصة - فوافي على الدكة.. وباسم مرسي يقود الهجوم أمام الأهلي

الأحد، 11 يوليه 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

أعلن محمد عبد الجليل المدير الفني لفريق مصر للمقاصة التشكيل الأساسي لفريقه أمام الأهلي.

ويلعب المقاصة أمام الأهلي على استاد الجيش بالسويس والمؤجلة من الأسبوع الـ18 للدوري الممتاز.

مصر المقاصة يتواجد في المركز التاسع برصيد 37 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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وجاء التشكيل كالآتي:

الحارس: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي- أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي

الوسط: هشام محمد - سعيد الونش – عماد فتحي - شيملس بيكلي - عبد الله مجدي

الهجوم: باسم مرسي

ويتواجد باولن فوافي على مقاعد البدلاء بعد أن غاب عن قائمة الفريق خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري.

الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري
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