تشكيل الأهلي – أجايي أساسي.. 3 تغييرات من موسيماني ضد المقاصة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة مصر للمقاصة المؤجلة من الجولة 18 للدوري.

وأجرى موسيماني 3 تغييرات عن التشكيل الذي فاز ضد المقاولون 2-0، حيث يشارك جونيور أجايي بدلا من طاهر محمد طاهر، وعمرو السولية بدلا من أليو ديانج، وبدر بانون بدلا من ياسر إبراهيم.

ويبدأ أجايي مع الأهلي لأول مرة منذ 10 مارس الماضي، حينما لعب ضد الإسماعيلي.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حارس: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي - حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

أما دكة البدلاء فيجلس عليها..

مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - وياسر إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن - أليو ديانج - صلاح محسن - محمد هاني