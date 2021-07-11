يد - الودية الأخيرة استعدادا لـ طوكيو.. منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا

خسر منتخب مصر لكرة اليد يوم الأحد من نظيره الألماني وديا بنتيجة 27-29 استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

المباراة هي آخر المواجهات الودية التي يستعد بها الفراعنة لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2020، في وقت لاحق هذا الشهر.

وانتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم منتخب ألمانيا 12-10.

وكان منتخب مصر قد خاض 4 مباريات ودية أخرى استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وكانت المباراة الأولى أمام منتخب كرواتيا وانتهت بفوز مصر بنتيجة 31-28.

بينما خسر منتخب مصر في المباراة الثانية أمام إسبانيا بنتيجة 30-29.

أما الثالثة، فخسرها الفراعنة أمام فرنسا 31-30.

وانتصر المنتخب المصري على نظيره البرازيلي 32-25 في المباراة الرابعة.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية من الأولمبياد والتي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.