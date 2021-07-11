رسالة تحفيزية من جيل 82 التاريخي لمنتخب إيطاليا قبل نهائي اليورو

أرسل جيل 1982 التاريخي لمنتخب إيطاليا رسالة تحفيزية للجيل الحالي قبل خوض المباراة النهائية لـ يورو 2020.

ويلتقي اليوم منتخب إيطاليا مع إنجلترا في المباراة النهائية والتي ستقام على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

ونشرت جازيتا ديلو سبورت الإيطالية رسالة موقعة من جميع اللاعبين في جيل 1982 لتحفيز لاعبي المنتخب قبل مباراة اليوم.

وجاءت الرسالة كالتالي:

"في الأسابيع الماضية رأينا فيكم الكثير من تاريخنا، رياضيا وانسانيا، وفي شجاعتكم، وشغفكم، وإحساسكم بالانتماء، وزحفكم للأمام بعد فترة صعبة، وجدنا أنفسنا".

"القصص الجيدة لا تنسى أبدا لأنها لا تنتهي أبدا، تصبح مشاعر تبقى مع مرور الوقت، ذكريات تتعزز وتنتقل من القلب للقلب، ومن ذاكرة إلى ذاكرة، سيكون نفس الشيء بالنسبة لكم، مهما حدث".

"نشكركم على جعلنا نعيش كل هذا مرة أخرى لجعلنا نشعر مرة أخرى بالشباب والشجاعة ولإظهار أنه يوجد داخل كل إيطالي قوة عميقة وعظيمة وغير متوقعة في كثير من الأحيان، والتي تنفجر في اللحظات الصعبة وتجعل ذلك ممكنا".

"أحلموا دائما، بالمستقبل الذي تستطيعون بنائه، والآن اذهبوا إلى لندن، والعبوا على الملعب، وأعطوا كل ما لديكم كما العادة.. القصص الجيدة لا تنتهي أبدا".

وحصل ذلك الجيل على لقب كأس العالم 1982 بعد الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويسعى منتخب إيطاليا للتتويج ببطولة اليورو للمرة الثانية في تاريخه بعد التتويج بها مرة واحدة في نسخة 1968.