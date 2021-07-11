اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري

الأحد، 11 يوليه 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

شيكابالا - الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد مواعيد آخر 6 جولات من الموسم الجاري للدوري المصري الممتاز.

وستجري الجولة 29 من 6 إلى 9 أغسطس.

والجولة 30 من 10 إلى 12 أغسطس.

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والجولة 31 من 14 إلى 16 أغسطس.

والجولة 32 من 18 إلى 20 أغسطس.

والجولة 33 في 22 و23 اغسطس.

والجولة 34 الأخيرة في 25 و26 أغسطس.

وستجري المباريات المؤجلة من 22 يوليو إلى 5 أغسطس والتي تشهد 5 لقاءات للأهلي حامل اللقب ومباراة للزمالك متصدر البطولة.

وحدد الاتحاد يوم 9 أغسطس موعدا لمباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر.

ومباريات الأهلي ستكون بالترتيب:

22 يوليو - البنك الأهلي

25 يوليو - الإنتاج الحربي

29 يوليو - أسوان

2 أغسطس - وادي دجلة

5 أغسطس - سيراميكا كليوباترا

9 اغسطس - الإسماعيلي

12 أغسطس - إنبي

16 أغسطس - طلائع الجيش

20 أغسطس - المصري

22 أو 23 أغسطس - الجونة

25 أو 26 أغسطس - أسوان

بينما مباريات الزمالك:

3 أغسطس - غزل المحلة

6 أغسطس - الاتحاد

9 أغسطس - أسوان (كأس مصر)

12 أغسطس - الإسماعيلي

16 أغسطس - وادي دجلة

20 أغسطس - سيراميكا كليوباترا

22 أو 23 أغسطس - الإنتاج الحربي

25 أو 26 أغسطس - البنك الأهلي

طالع مواعيد كل المباريات

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