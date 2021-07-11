بوتي: ليفربول الأنسب لـ مبابي في إنجلترا

الأحد، 11 يوليه 2021 - 15:27

كتب : عبد الرحمن فوزي

إيمانويل بيتيه

يرى إيمانويل بوتي نجم أرسنال وتشيلسي والكرة الفرنسية السابق أن ليفربول سيكون النادي الأنسب لكيليان مبابي في الدوري الإنجليزي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال بوتي في تصريحات عبر بادي باور: "هناك بعض الأندية القليلة في العالم تستطيع تحمل صفقة مبابي، لذلك من الممكن في حال رحيله عن باريس سان جيرمان أن ينضم للدوري الإنجليزي، وأعتقد أن أكثر ما يناسبه هو ليفربول".

وتابع "ما يزال يتبقى موسم في عقد مبابي مع باريس، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، أعتقد أنه يحصل على بعض المناقشات مع ليوناردو (المدير الرياضي للنادي)".

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واستمر "مبابي لديه طموح كبير، يود أن يصل إلى العديد من الأهداف في كرة القدم، لقد أراد أن يرى علامة من النادي، وحاليا تعاقد النادي مع سيرخيو راموس وأشرف حكيمي وقد يتعاقد مع جيانلويجي دوناروما".

وأوضح "لا أتذكر المرة الأخيرة التي قام النادي فيها بإبرام العديد من الصفقات الجيدة، إنهم لاعبون جيدون جدا مع صفات القيادة والموهبة وهو ما يحتاجه باريس سان جيرمان، ولذلك فهم جاوبوا على سؤال مبابي".

وأتم "لو قرر مبابي الانتظار والرحيل مجانا في الموسم المقبل، سيتم وضعه تحت ضغط كبير خاصة بعد تخييبه للآمال في اليورو".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل ويحق للاعب التعاقد مع أي فريق مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

وذكرت بعض التقارير الإسبانية على قرب ريال مدريد من حسم التعاقد مع اللاعب سواء في الانتقالات الحالية أو المقبلة.

وأكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في تصريح سابق أن النادي لن يبيع مبابي أبدا وأيضا لن يتركه يرحل مجانا عن الفريق.

كيليان مبابي ليفربول إيمانويل بيتيه باريس سان جيرمان
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