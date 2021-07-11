هونيس: كروس لم يعد يناسب كرة القدم الحالية

الأحد، 11 يوليه 2021 - 15:23

كتب : عمر خالد

توني كروس، لاعب المنتخب الألماني

انتقد أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ السابق، اللاعب توني كروس، بعد خروج المنتخب الألماني من ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

وقال هونيس في تصريحات نشرها موقع “سبورت 1" الألماني: "كروس لم يعد مناسبا لكرة القدم اليوم".

وأضاف "في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم كنا جيدين عندما لعبنا بـ 4 مدافعين، ولكن عندما غير يواخيم لوف المدير الفني الخطة لـ 3 مدافعين لم ينجح، لماذا؟ لأنه كان يريد أن يشرك كروس".

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وأكد "أنا أحب توني كروس، أظهر أداء أكثر من رائع في السابق، كان ممتازاً عندما لعب في بايرن، ولكن أسلوب لعبه انتهى، لم يعد مناسباً لكرة القدم هذه الأيام".

وأشار "لو كنا اعتمدنا على كيميتش وجوريتزكا وتوماس مولر في خط الوسط، وسيرجي جنابري وساني كأجنحة، وكاي هافيرتز كمهاجم، فأنا متأكد 100% أن الموقف كان سيكون مختلف تماماً".

وردا على ما قاله هونيس، علق توني كروس عبر تويتر "أولي هونيس رجل يتمتع بمعرفة كبيرة بكرة القدم، ولا يهتم كثيراً بالجدالات وهو في سلام تام مع نفسه".

وأعلن كروس اعتزاله اللعب الدولي بعدما ودعت ألمانيا البطولة القارية بالخسارة 2-صفر ضد إنجلترا.

وتوج كروس بكأس العالم 2014 مع فريق مانشافت.

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