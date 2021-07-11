موندو ديبورتيفو: ليفربول يريد ساؤول.. وبرشلونة يعرض جريزمان للظفر به

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن مفاوضات جارية بين برشلونة وأتليتكو مدريد لإبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها أنتوان جريزمان إلى الأخير مقابل ساؤول نيجيز.

ساؤول نيجيز النادي : أتليتكو مدريد برشلونة ليفربول

وأشارت إلى أن ليفربول يريد أيضا التعاقد مع نيجيز لاعب وسط فريق روخيبلانكوس.

لكن النادي الإنجليزي لم يستطع توفير 50 مليون يورو وهي القيمة التي حددها بطل إسبانيا لبيع اللاعب البالغ عمره 26 عاما.

قضى ساؤول 7 مواسم في أتليتكو مدريد، شارك خلالها في 337 مباراة وسجل 43 هدفا وأرسل 19 تمريرة حاسمة.

وتوج بستة ألقاب مع الفريق الإسباني.

ويمتد عقد ساؤول مع أتليتكو إلى 2026.

وقالت تقارير في وقت سابق إن مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ مهتمان بالحصول على خدمات ساؤول، اللاعب الأسبق في قطاع الناشئين في ريال مدريد.