ووكر: مواجهة إيطاليا تحتاج لجهد بدني كبير للغاية

الأحد، 11 يوليه 2021 - 14:51

كتب : FilGoal

كايل ووكر - إنجلترا - كرواتيا

يدرك كايل ووكر مدافع إنجلترا أن مواجهة إيطاليا في نهائي يورو 2020 تتطلب جهدا بدنيا وعقليا كبيرا.

يحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية للبطولة بين إنجلترا وإيطاليا مساء الأحد.

وقال مدافع مانشستر سيتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إيطاليا استحقت تماما الوجود في النهائي مثل إنجلترا".

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وأضاف "نحن لا نقول إننا فزنا باللقب، المهمة لم تنته بعد".

وأكمل "ستكون مباراة صعبة للغاية، وتتطلب جهدا بدنيا وعقليا كبيرا للغاية، لكنها شيء يجب أن نأخذه بكلتا يدينا، إنه شيء يجب أن نستمتع به".

وتابع "لقد صنعنا التاريخ، سمعت الكثير من الناس يتحدثون عن كيف لم تفز إنجلترا في مباراة خروج المغلوب، ولم تفز إنجلترا بركلات الترجيح، ولم تحصل إنجلترا على هذا، ولم تحصل إنجلترا على ذلك".

وأتم "نأمل أن نكون قد وضعنا المعايير الآن للاعبين الصغار من خلال هذا ما تريده بلادنا وتتوقعه منا".

كايل ووكر إنجلترا إيطاليا
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