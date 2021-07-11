يورو 2020 - حقائق وأرقام قبل المباراة النهائية

الأحد، 11 يوليه 2021 - 14:18

كتب : عبد الرحمن فوزي

جورجينيو - إيطاليا - إسبانيا - يورو 2020

تتجه أنظار عالم كرة القدم بالكامل اليوم نحو ملعب ويمبلي في انتظار المواجهة التي ستحدد بطل أوروبا لمدة أربع سنوات مقبلة.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع إنجلترا في نهائي يورو 2020 والتي ستقام على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

ونستعرض لكم بعض الأرقام والحقائق قبل المباراة المنتظرة.

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خاض المنتخبان 27 مباراة ضد بعضهما البعض ما بين مباريات ودية ومباريات رسمية.

تمكن منتخب إيطاليا من تحقيق الفوز في 10 مباريات، وانتهت 9 مباريات بالتعادل، بينما فاز منتخب إنجلترا في 8 مناسبات.

لم يفز منتخب إنجلترا على إيطاليا في أي بطولة كبرى مسبقا.

التقى الفريقان مرتين في بطولة اليورو وانتهت أول مباراة في نسخة 1980 بفوز إيطاليا بهدف دون مقابل والثانية في نسخة 2012 فازت إيطاليا بركلات الترجيح.

آخر مباراة بين المنتخبين انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وكانت ودية في 2018.

أخر فوز لإيطاليا على إنجلترا كان بهدفين مقابل هدف واحد في كأس العالم 2014.

بينما فاز منتخب إنجلترا على إيطاليا لأخر مرة بنفس النتيجة في مباراة ودية عام 2012.

منتخب إيطاليا سيلعب النهائي الرابع تاريخيا في البطولة والعاشر في كل البطولات الكبرى.

بينما سيلعب منتخب إنجلترا النهائي الأول له تاريخيا في بطولة اليورو والثاني في البطولات الكبرى بعد نهائي كأس العالم 1966.

فاز منتخب إيطاليا بالبطولة في مناسبة واحدة عام 1968، وخسر نهائيين في نسخة 2000 ونسخة 2012.

أفضل إنجاز لمنتخب إنجلترا في البطولة هو الوصول لنصف نهائي نسخة 1996 والحصول على المركز الثالث في نسخة 1968.

يورو 2020 إنجلترا وإيطاليا
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