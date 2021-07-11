ناجلزمان يستبعد إمكانية ضم كييزا لـ بايرن

استبعد يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ إمكانية تعاقد ناديه مع الإيطالي فيدريكو كييزا مهاجم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تقارير صحفية أشارت إلى اهتمام بايرن بضم اللاعب الإيطالي الشاب من السيدة العجوز.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي: "كييزا لاعب جيد، لكنه سيكلف خزينة النادي كثيرا".

وأضاف المدرب الشاب "أعرفه منذ فترة طويلة وأعتقد أنه لاعب غير عادي".

وتابع "إنه سريع جدا ويراوغ بشكل جيد وينهي الهجمات ببراعة، لكن سعره مرتفع للغاية".

كييزا يستعد لخوض أكبر مباراة في مسيرته يوم الأحد، حين يلعب مع المنتخب الإيطالي ضد نظيره الإنجليزي في نهائي بطولة يورو 2020.

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