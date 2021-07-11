5 مواجهات ستحسم الفائز بيورو 2020

تتجه أنظار العالم إلى نهائي يورو 2020 اليوم الأحد بين إيطاليا وإنجلترا، اللقاء المرتقب في ملعب ويمبلي بلندن والذي سيشهد مواجهات خاصة حاسمة في أرضية الميدان.

هل سيقدر هاري كين على الدفاع الأزرق؟ ماذا عن إيقاف رحيم ستيرلينج يا جيوفاني دي لورينزو؟

من سيحسم صراع الوسط من بين الزميلين؟ جورجينيو أم ميسون ماونت؟

5 مواجهات ستحدد من سيرفع الكأس القارية الليلة.

كين ضد كيلليني وبونوتشي

مواجهة جديدة لثنائي دفاع إيطاليا أمام أحد أهم مهاجمي العالم وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تفوق جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي على روميلو لوكاكو وألفارو موراتا، ماذا سيفعلان أمام كين؟

سيبحث كين عن استدراج كيلليني وبونوتشي للأمام، حتى ينقض ستيرلينج أو بوكايو ساكا على المساحة خلفهما من أجل الاقتراب من مرمى الحارس المتألق جيانلويجي دوناروما.

سيحتاج ثنائي إيطاليا ليقظة شديدة حتى لا يقع في الفخ مثلما حدث أمام إسبانيا حين سجل موراتا من تمريرة ثنائية.

ميسون ماونت ضد جورجينيو

كلاهما يعرف الآخر جيدا جدا، لاعبا تشيلسي يمثلان أداة مدربيهما للسيطرة على وسط الملعب.

جورجينيو يتطلع للحد من خطورة الموهوب الإنجليزي، بينما ماونت سيحاول الضغط بكل قوة لإبعاد الإيطاليين عن دفاع فريقه.

قدم جورجينيو أداء استثنائيا في البطولة حتى الآن، فهل هذا سيمنحه الأفضلية أمام ماونت؟ لنرى.

إنسيني ضد ووكر

انطلق لورينزو إنسيني في اليورو بلا هوادة، سجل ضد تركيا، تألق ضد سويسرا، وسجل هدفا جميلا في شباك بلجيكا.

لكنه عانى أمام إسبانيا من غياب مساعده في اليسار، ليوناردو سبيناتزولا الذي حرمته الإصابة من استكمال البطولة.

والآن أمامه مهمة صعبة ضد القوي كايل ووكر، الذي سيبذل قصارى جهده للتفوق على سرعة الإيطالي وحرمانه من التسديد بالقدم اليمنى على الحارس جوردان بيكفورد.

ستيرلينج ضد دي لورينزو

أمام جيريمي دوكو لاعب بلجيكا، عانى دي لورينزو، وضد ستيرلينج، سيواجه الإيطالي اختبارا أشد صعوبة في وجه أحد نجوم يورو 2020.

مستوى ستيرلينج المخيف في البطولة القارية سيمثل صداعا لدي لورينزو في الجبهة اليمنى الإيطالية.

فنجم مانشستر سيتي لم يقدر أحد على إيقافه حتى الآن، سجل ضد كرواتيا والتشيك وألمانيا وأرسل تمريرة حاسمة ضد أوكرانيا وكان مساهما بقوة في هدفي إنجلترا ضد الدنمارك.

إيموبيلي ضد ماجواير

في المباراة التاريخية، سيأمل شيرو إيموبيلي تقديم ما عجز عنه في اللقاءات السابقة، التي لم يقنع فيها الإيطاليين.

ومن أجل ذلك، سيحاول استغلال سرعته بالركض خلف العملاق هاري ماجواير، الذي قد يخسر سباق السرعة لصالح مهاجم إيطاليا.

ماجواير، ومعه جون ستونز في دفاع إنجلترا، حد من خطورة كل منافسيه في اليورو، لم يستقبل فريقه سوى هدف وحيد جاء من ركلة حرة.

فهل يواصل التفوق للظفر بلقب تاريخي في ويمبلي؟