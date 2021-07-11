راموس: باريس سان جيرمان قريب من التتويج بدوري أبطال أوروبا

الأحد، 11 يوليه 2021 - 13:04

كتب : عبد الرحمن فوزي

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

كشف سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان عن تفائله باقتراب فريقه من تحقيق دوري أبطال أوروبا.

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال راموس في تصريحات لتلفزيون باريس سان جيرمان: "أكثر ما لاحظته في النادي هو قوته وتعطش اللاعبين للفوز، الجميع يريد القدوم لناد مثل هذا".

وتابع "لقد لعبوا بالفعل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهم قريبون جدا من أن يكونوا قادرين على التتويج به، وهذا شيء يجذبني، يمكن أن يكون زواجا مثاليا".

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وأضاف "إذا كان بإمكاني المساهمة فيه سيكون رائعا بالنسبة لي، إنه حلم أن أفكر بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة لي والأولى لنادينا".

ووصل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وأقصي بعد الهزيمة من مانشستر سيني.

وأعلن باريس سان جيرمان عن التعاقد مع سيرخيو راموس في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

كما أعلن النادي التعاقد مع كل من جورجينيو فينالدوم قادما من صفوف ليفربول، وأشرف حكيمي قادما من إنتر ميلان.

سيرخيو راموس باريس سان جيرمان
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