زامبروتا: إيطاليا ستفرض طريقة لعبها الخاصة على الإنجليز

يتوقع جيانلوكا زامبروتا لاعب إيطاليا السابق مواجهة قوية بين الأخيرة وإنجلترا اليوم الأحد في نهائي يورو 2020.

وأضاف في تصريحات لموقع الإتحاد الأوروبي "يويفا": "إيطاليا ستفرض طريقة لعبها الخاصة، في بعض الأوقات ينجح هذا الأمر وأحياناً أخرى لا ينجح، ولكن الأهم هو تحقيق نتيجة جيدة والفوز باللقب".

وشدد زامبروتا "الأتزوري لا يجب أن يخاف من الإنجليز خاصة عندما يلعبون أمام جماهيرهم في ويمبلي، يجب على لاعبي إيطاليا أن يستخدموا توترهم في الإطار الصحيح".

وأوضح "يجب الاستفادة من لاعبي خط الوسط مثل باريلا وجورجينيو وماركو فيراتي، هذا إلى جانب الأجنحة مثل كييزا وإنسيني".

وعلى الجانب الأخر وبالحديث عن المنتخب الإنجليزي، قال زامبروتا: "إنجلترا تلعب على ملعبها، ولم تفز ببطولة مهمة منذ مدة طويلة، وهذا يعتبر سلاحا ذا حدين، حيث من الممكن أن يحدث توتر وضغط على اللاعبين، خاصة إذا سار اللقاء في اتجاه آخر غير الذي يريدونه".

واختتم حديثه "ولكن في النهاية أتوقع نهائيا جيدا بين المنتخبين اللذين قدما أداء رائعا طوال فترة البطولة".

يذكر أن المنتخب الإنجليزي وصل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما وصل المنتخب الإيطالي لنهائي ويمبلي بعد تخطي عقبة إسبانيا بضربات الترجيح.