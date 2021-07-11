تقرير: فالكاو قد يزامل حجازي

الأحد، 11 يوليه 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

فالكاو - جالاتا سراي

يسعى نادي اتحاد جدة السعودي لضم راداميل فالكاو مهاجم جالاتاسراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير تركية.

راداميل فالكاو

النادي : جالاتا سراي

الاتحاد

وذكرت جريدة ينيهبر التركية أن نادي جالاتا سراي ينوي التخلص من المهاجم الكولومبي الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجديد.

وأوضح التقرير أن نادي اتحاد جدة السعودي تواصل مع مدير أعمال فالكاو من أجل التوصل لاتفاق مع اللاعب قبل مخاطبة ناديه.

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جالاتاسراي، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، يفكر في بيع فالكاو بالفعل بسبب راتبه المرتفع، حسب التقرير.

وزعم التقرير أن فالكاو يرحب بالعرض السعودي وأنه يريد قضاء الفترة الأخيرة من مسيرته في بلد مختلف.

اتحاد جدة الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري السعودي يضم بين صفوفه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر.

فالكاو بدأ مسيرته مع ريفر بليت الأرجنتيني قبل أن ينتقل للقارة العجوز عبر بوابة بورتو، ومنه إلى أتليتكو مدريد ثم موناكو ومانشستر يونايتد وتشيلسي، قبل الاستقرار مع جالاتاسراي منذ 2019.

راداميل فالكاو مصطفى محمد أحمد حجازي اتحاد جدة جالاتاسراي
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